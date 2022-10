Tiden sætter sig mellem alle stole

Det meste af ens liv består af gentagelser. Hvor meget variation er der i, hvordan man står op, børster tænder og begiver sig på arbejde? For de fleste sikkert ikke ret meget. De daglige vaner er med til at strukturere dagen. De giver rytme og hjemlighed. For mange er et dagligt medieforbrug også med til at strukturere dagen. Personligt vågner jeg til P4 på en for længst pensionsmoden clock-radio, så er jeg advaret om eventuelle problemer i trafikken. Når jeg kommer ned i køkkenet, tænder jeg for P1, og jeg fortsætter med P1 Morgen i ørerne på vej til arbejde. På hjemvejen er det for det meste P1 Orientering, jeg hører – eller en podcast, hvis jeg synes, jeg har hørt rigeligt om et emne, der er blevet vendt i dagevis.

Sådan går alle mine dage.