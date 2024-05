Tidligere biskop: Hvor er de 365 millioner forfulgte kristne i Dan Jørgensens redegørelse?

Den 2. maj udkom "Redegørelse om Dansk udviklingssamarbejde 2023". Det er den årlige redegørelse for fremdriften i Danmarks udviklingssamarbejde, som fremsættes af minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S).

I redegørelsen nævnes forfulgte kristne ikke med ét eneste ord. Kampen for tros- og religionsfrihed er helt fraværende i redegørelsen.

Antallet af kristne, der udsættes for forfølgelse og diskrimination, er i år 365 millioner personer ifølge tal fra organisationen Open Doors, der hjælper forfulgte kristne. Men på trods af alle disse millioner af menneskers lidelse, så har ministeren ikke nævnt dem med ét eneste ord.

I den udviklingspolitiske strategi "Fælles om Verden" står der:

”Vi vil blandt andet bygge på trosbaserede aktørers rolle i at fremme respekt for menneskerettigheder og demokrati, herunder fortsat fremme tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed for alle trossamfund, ikke-troende og mindretal. Vi vil arbejde for at bekæmpe diskrimination, stigma og forfølgelse af minoritetsgrupper, herunder blandt andet kristne.”

Her står det sort på hvidt, at dansk udenrigspolitik sigter mod at fremme tros- og religionsfrihed og bekæmpe diskrimination og forfølgelse af kristne. Hvorfor står der ikke så meget som ét ord om disse temaer i redegørelsen?

Videre i strategien står der:

”Vi vil fokusere på staters ansvar for at respektere og fremme forenings-, forsamlings-, tros-, religions- og ytringsfrihed, rum for politisk deltagelse og rimelige betingelser for at drive foreninger og medier.”

Det er rimelig klart, hvad strategien foreskriver.

Kigger vi tilbage på tidligere redegørelser, har der konsekvent været både afrapportering og en plan for det kommende år om arbejdet med tros- og religionsfrihed og forfulgte religiøse minoriteter.

I år er de tørre facts dog: intet rapporteret – ingen planer for 2024! Vi kan ikke vide, om situationen er uforandret, forbedret eller forværret.

I en situation, hvor mange menneskers rettigheder er udfordret, er det godt, at Danmark engagerer sig og gør noget, sådan som det fremgår af redegørelsen. Men det duer ikke, at arbejdet med religionsfrihed glemmes. Det håber jeg vil blive klart under debatten om redegørelsen i Folketinget.

Peter Fischer-Møller er formand i Dansk Missionsråd samt Tænketanken for Forfulgte Kristne og tidligere biskop over Roskilde Stift.