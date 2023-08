Tidligere biskop: Jesus døde, fordi det var Guds vilje 

Den svenske præst og forfatter Magnus Malm nævner i en af sine bøger, hvordan Gud undertiden kan give ældre mennesker den nådegave at gentage sig selv. Det er en nådegave, som Malm glæder sig over selv at have fået del i, og som han altså ikke skammer sig over. Det gør nemlig ikke noget, at man gentager sig selv, når man nu har noget vigtigt på hjerte.

Gentagelsens nådegave er også blevet Johannes Værge til del. Det kan man konstatere ved at læse hans kronik i Kristeligt Dagblad den 23. august, hvor han under overskriften "Jesus døde, fordi han var menneske" gentager sit mangeårige opgør med klassisk forsoningslære.

Jeg har haft lejlighed til i forbindelse med min ph.d.-afhandling, som er udgivet under titlen ”Frygt og glæde”, at studere Værges tanker om dommedag, alles frelse samt hans opgør med den klassiske forsoningslære. I afhandlingen rejser jeg flere kritikpunkter. En afgørende indvending er, at det går galt, hver gang man vil adskille dommeren fra frelseren. Værge spørger: ”Hvis Gud har behov for sin søns lidelse og død, kan Gud så kaldes kærlig?”. Nej, naturligvis! For så er gudsbilledet forvrænget.

Som en, der med tiden ligeledes har fået gentagelsens nådegave, vil jeg citere fra min afhandling:

”I en kristen forståelse af dommedag bør man undgå at karakterisere Faderen som dommer og Sønnen som frelser. Ingen vil heller kunne forstå, tro eller argumentere for, at en far skulle straffe eller ofre sin søn for nogen ting i verden. Det er Gud selv, der tager skikkelse i Jesus Kristus, og som derfor selv i ham både er dommer og frelser. At det er uforståeligt og umuligt at forklare, må man som kristen både indrømme og acceptere.”

Med andre ord: Det var Guds vilje, der skete på korset, og det kan vi tro på, leve med og glæde os over, for det var samtidig Gud selv, der led og døde og gennem Jesu korsdød viste sin kærlighed til verden.

Steen Skovsgaard er ph.d. og tidligere biskop.