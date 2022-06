Tidligere biskop: Lad os flytte de teologiske debatter ud af pressen og ind i teologiske tænketanke

Indimellem kan man savne et teologisk samtalerum, som er andet og mere end Facebook, dagspresse, læserbreve, tilfældige diskussioner og så videre. Debatbogen: ”Må vi være her?” synes også at kalde på et sådant rum, hvor man mødes ansigt til ansigt i en teologisk samtale. Må det i den forbindelse være mig tilladt at dele en erfaring fra et sådant samtalerum, som jeg selv var med til at etablere i 2006?

Jeg blev biskop i Lolland-Falsters Stift i 2005, og året efter nedsatte jeg en teologisk tænketank. Formålet var at skabe et rum for en teologisk samtale, hvor jeg som biskop kunne blive inspireret og have mulighed for og tid til at drøfte aktuelle teologiske emner og problemstillinger. Jeg valgte selv, hvem der skulle deltage i tænketanken og sørgede for, at den bestod af lige dele præster eller universitetsteologer og lægfolk, samt at forskellige teologiske synspunkter var repræsenteret. Vi mødtes fire gange om året, og der blev hver gang udarbejdet et kortfattet referat fra drøftelserne, som blev lagt på stiftets hjemmeside.

Jeg har tidligere kaldt tænketanken for en oase. Det var udbytterigt og en stor inspiration og glæde at samles med en gruppe engagerede og velforberedte mennesker, som på trods af forskelle i synspunkter havde indbyrdes forståelse og respekt for hinanden. Emnerne var mange: Frelse, fortabelse, homoseksuelle vielser, islam, ateisme, gudstjeneste, trosbekendelsen, liturgi, dommedag – der var ganske enkelt intet emne, som var for stort eller for småt til den fælles samtale og diskussion.

En teologisk tænketank på stiftsplan løser naturligvis ikke alle teologiske spørgsmål og problemer i et stift. Men tænketanken kan alligevel vise sig gavnlig på flere måder. Den kan inspirere og minde biskoppen og andre om, at bispeembedet også drejer sig om teologi. Den kan være med til at understrege og minde om, at teologi er samtale. Og endelig kan den give mulighed for at invitere præster og andre, der måtte have nye, spændende og måske afvigende teologiske synspunkter, til at fremlægge dem for tænketanken. Det skete flere gange, og der blev i høj grad lyttet – også til de spørgsmål, indvendinger og kommentarer, der kom fra deltagerne – nok i endnu højere grad, end hvis de var kommet fra biskoppen alene.

Flere af de emner, som blandt andet er fremkommet i bogen: ”Må vi være her?” ville egne sig fortrinligt til fremlæggelse og drøftelse i en sådan teologisk tænketank.

Ideen være hermed videregivet som en tanke og en opfordring til at skabe et rum for en teologisk samtale.

Steen Skovsgaard er forhenværende biskop i Lolland-Falsters Stift.