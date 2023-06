Tidligere borgmester: Socialdemokratiet er ikke på ”dødskurs”

Lederartiklen i Kristeligt Dagblad fredag den 16. juni lægger ud med overskriften ”Nej til en socialdemokratisk dødskurs”. Det er hårde ord. Som abonnent på bladet har jeg – i hvert fald indtil nu – opfattet det som et seriøst medie. Overskriften giver mig associationer til en variant fra Anden Verdenskrigs dødsmarcher. Det er vel næppe det, skribenten har haft i tankerne.

Jeg tror ikke, at de over 50.000, der har skrevet under på et borgerforslag til Folketinget, alle er socialdemokrater, men det kunne jo være, at nogle alligevel føler sig enormt ramt af ordvalget.

Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i cirka 55 år, herunder medlem af Esbjerg byråd i 13 år og også været borgmester. Jeg har selvsagt ikke i alle de år været enig med alle punkter i partiets politik, men har, trods uenighed og stor debat, fundet frem til løsninger. Hårde ord er der også faldet indimellem, men det er første gang, at jeg som medlem af Socialdemokratiet er blevet beskyldt for at være i et parti, der er på dødskurs.

Jeg går ind for aktiv dødshjælp, og jeg har noget at have min opfattelse i. For 10 år siden døde min kone Eva af sygdommen als (amyotrofisk lateral sklerose). Fra vi fik ”dommen” på Rigshospitalet, gik der cirka tre år, hvor Evas funktioner, bortset fra hjernefunktionen, gradvis forsvandt. På et tidspunkt fik vi fra intensivafdelingen på sygehuset i Esbjerg besked om, at vi nu måtte tage stilling til, om Eva skulle i respirator. Vi blev hurtigt enige om, at vi efter 30 års ægteskab godt kunne forlænge vores tid sammen lidt endnu, også fordi Eva kunne kommunikere via en ”talemaskine”. Da vi sagde ja til respirator, betød det samtidig, at vi fik sundhedspersonale i huset døgnet rundt.

Efter cirka seks måneder var Evas motorik så svækket, at hun havde meget besvær med at bruge ”talemaskinen”, og hun gjorde det klart, at nu ville hun ikke være med længere i dette liv og bad om en afslutning. Efter aftale med sygehuset kom en læge og sygeplejerske hjem til os, og da Eva fastholdt sin beslutning, og lægen havde fortalt om fremgangsmåden, fik Eva en værdig afslutning på sit liv i sit eget hjem.

Jeg mener, at der her var tale om aktiv dødshjælp, mens andre mener, at det var afslutning på en behandling. Kald det, hvad du vil, resultatet er det samme, i sidste ende er det en strid om kejserens skæg.

Jeg har ofte holdt foredrag om als og også diskuteret det i paneldebat med Jacob Birkler, tidligere formand for Det Etiske Råd. Jeg ved, at aktiv dødshjælp er et meget, meget vanskeligt spørgsmål at diskutere. Jeg respekterer de, der er imod, men jeg mener samtidig, at modstanderne også må respektere tilhængerne af aktiv dødshjælp uden at skyde dem i skoene, at de er på dødskurs, er opportunister eller det, der er værre.

Jeg har set DR-udsendelsen om Preben Nielsen og hans umenneskelige tur til Belgien. Jeg har talt med pårørende, der har taget turen til en eller anden kold klinik i Schweiz, og jeg er lykkelig for, at vi blev forskånet for en sådan oplevelse, og Eva fik lov at dø i sit hjem i modsætning til Preben Nielsen, der ikke måtte dø i sit sommerhus. Endelig er der de borgere, der ikke kan smertedækkes uden så store doser af medicin, at de alligevel dør – er det værdigt?

Et af modstandernes argumenter er risikoen for en glidebane. Det er i princippet et godt argument, men jeg er overbevist om, at efter en grundig debat og indhentning af andre landes erfaringer kan Danmark få en lov, der kan anvendes i aktiv dødshjælp.

Jeg tror ikke på en glidebane. Vi lever i et retssamfund, og i hvert fald på et område som aktiv dødshjælp vil der til enhver tid være gennemskuelighed. Lad os få en værdig debat.

Flemming Bay-Jensen (S) er forhenværende borgmester.