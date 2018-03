Tidligere DR-medarbejder: Kritik fra ny trosredaktør er ukollegial og ukorrekt

Det er en objektiv og verificerbar kendsgerning, at trosstoffet i DR i lange perioder af de omtalte 50 år var med til at skrive dagsordenen, ikke blot i kirkelige kredse, men også i samfundet som sådan, skriver tidligere DR-medarbejder Mogens Hansen

DET ER ET AF DE ældste kneb i medieverdenen at starte i et nyt job med en solid nedrakning af alt, hvad forgængerne i jobbet har lavet, og så samtidig levere nogle almindeligheder om, hvad man selv vil bidrage med. Når man har oplevet det nogle gange, ved man, at så er der fare for at få serveret stene for brød.

Fredag den 9. marts startede sådan en proces i Kristeligt Dagblad i et interview med DR’s nye redaktør for programmer om tro, Christoffer Emil Bruun. Det var et interview, hvor 45-årige Christoffer Emil Bruun tog afstand fra de seneste 50 års behandling af trosstoffet i DR.

Han påstod, at det var isoleret, levede i et reservat og opfattedes af mange som støvet, og derfor var uden indflydelse på den almene analyse af samfundet. Hans alder gør det umuligt, at alle dommens enkeltheder bygger på egne oplevelser. Kvaliteten af den tyder på dårlig research, selvom han præsenteres som cand.mag. i historie. Dertil kommer, at udtalelserne er udtryk for markant ukollegialitet.

DET ER EN OBJEKTIV og verificerbar kendsgerning, at trosstoffet i DR i lange perioder af de omtalte 50 år var med til at skrive dagsordenen, ikke blot i kirkelige kredse, men også i samfundet som sådan.

I 1980’erne og 1990’erne havde DR’s trosudsendelser nogle af P1’s højeste lyttertal, og der var stor anerkendelse af vores arbejde, også blandt mediefagfolk.

Flere af os medarbejdere modtog således store kollegiale og folkelige priser for vores formidling af kirke, kultur og samfund.

Jeg er den af de 10-12 medarbejdere fra perioden, der har arbejdet mest med den historiske udvikling. Jeg har været en del af sagen i 35 år og har skrevet den eneste videnskabelige dokumentation af stoffets historie fra begyndelsen i 1925 og op i 1990’erne.

Jeg vil tillade mig at hævde, at jeg er den nærmeste kilde til sagen. Og som sådan må jeg påpege, at Christoffer Emil Bruun taler om noget, han øjensynligt ikke har sat sig ind i.

DET SES BLANDT ANDET af hans definition af, hvad han vil gøre for at få trosstoffet ud af det ”reservat”, hvor han påstår det har befundet sig i et halvt århundrede.

”Det vil jeg gerne lave om på, så religion, tro og hele den rige kulturarv, vi har fra kristendommen, bliver gen-introduceret i den brede samfundsdebat,” citeres han for at sige.

Genialt. Lige så genialt som at opfinde hjulet i 2018. Den intention, ambition og motivation kunne han have genfundet ved at grave i arkiverne og for eksempel lytte til ”Søndag morgen – om os selv og det vi tror på” fra årene 1983 til 1997. Det var der mange, der gjorde i de år, hvor programmet var topscorer på P1.

Hver eneste søndag var dagsordenen at gøre religion, tro og hele den rige kulturarv fra kristendommen til ét med den brede samfundsdebat.

I perioden 1975-2007 sendte P1 på ugens fem første hverdage ”Ved dagens begyndelse” – et ord til dagen ud fra en kristen livsholdning, 7500 udsendelser med op imod 1500 medvirkende. Der var tale om en bred gruppe af kirke-, kultur- og samfundspersonligheder, herunder en del politikere. Desuden deltog mange ”almindelige mennesker”. Der var mange, der søgte til ”reservatet” – der var ofte ret trangt!

MEN DER ER ET PUNKT, hvor vi var lodret uenige med Christoffer Emil Bruuns tanker. Det er, når han siger:

”Jeg tror ikke, at de modstridende interesser, der har præget både Danmark og DR, er til stede længere. Vi er alle sammen interesseret i den sammenhængskraft og det fællesskab, der præger vores samfund.”

Det er en analyse, Christoffer Emil Bruun er ret ene om.

Samfundet består af mange forskellige mennesker med mange forskellige holdninger og meget forskellige interesser, og det er i sammenstødet mellem alle forskellighederne, at man finder råstoffet til en virkelig sammenhængskraft.

Den dag, hvor der ikke er grund til at skændes om trosprogrammerne, så er de virkelig gennemført ligegyldige. Det var således tydeligt på reaktioner fra lytterne dengang, at der blandt vore lyttere var mange af dem, man kalder ukirkelige mennesker.

DET ER I ERFARINGERNE, vi henter inspiration til en nyttig blanding af fornyelse og genbrug. Det kan være svært i en tid, hvor selv historikere altså kan være historieløse.

Jeg har derfor udarbejdet et notat om stoffets historie i de omtalte 50 år, i store træk og uden den dybtgående research. Det har tiden ikke tilladt. Det er blevet sendt til DR. Jeg gør det dels for at sikre mig, at DR kender sin egen historie, dels for at modvirke den i samfundet som helhed beklagelige historieløshed.

Mogens Hansen er tidligere medarbejder i DR, cand.theol.