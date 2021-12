Tidligere Hongkong-guvernør: Vesten må stå sammen om at dæmme op for Kinas aggressioner

I takt med at Kinas fjendtlighed over for Vesten vokser, må vi ikke levne plads til nogen misforståelser om de liberale demokratiers faste vilje til at sikre Taiwan mod kinesisk aggression, siger Chris Patten, Hongkongs sidste britiske guvernør, forhenværende EU-kommissær og æresrektor for University of Oxford