Tidligere landsformand: Nogle radikale kriser er selvskabte

Professor og politisk kommentator Peter Nedergaard kaster sig i Kristeligt Dagblad over Radikale Venstre med udgangspunkt i en lommefilosofisk sammenligning af et menneskes liv og Radikale Venstres liv. Slige sammenligninger er lavet før, men er i politiske sammenhænge ren amatørisme.

Når mit parti ved det seneste folketingsvalg gik tilbage fra 16 til 7 mandater, er det selvfølgelig noget, man må tage alvorligt. Radikale Venstres gruppeformand, Martin Lidegaard, leverer i Kristeligt Dagblad samme dag som Nedergaards kritik et udmærket svar set fra den parlamentariske synsvinkel, så jeg kommer med den nødvendige analyse af partiets situation.

For nogle er det ufatteligt, at De Radikale lige nu ikke er kongemagere, for det har de været mange gange siden 1905. Ikke for mig. De Radikale er dybest set en folkelig bevægelse, der organiserer vælgere i et parti baseret på humanisme og socialliberale værdier.

Vel har partiet siden 1905 været i regering næsten 40 år, men partiets vigtigste opgave er ikke at fylde ministerkontorerne, men at være aktiv deltager i den demokratiske proces, som den udfolder sig i "lovfabrikken" Folketinget. Og gerne på basis af drøftelser i det folkelige Danmark.

Det er i samspillet mellem de radikale folketingsmedlemmer og partiets aktive – og gennem alle årene – særdeles kvalificerede tillidsfolk, at partiets kerneopgave bliver løst til gavn for kvaliteten i Folketingets beslutninger.

De Radikale skal ikke være med til hverken det perspektivløse eller de egentlige dumheder, som for eksempel smykkeloven. De Radikale skal kunne forene ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed. Og så kan man stemme for eller imod fra gang til gang. Indflydelse må ikke blive et rusmiddel, som man bliver afhængig af.

Det gik galt med store bededag, hvor man stemte for, selv om regeringen i hele forløbet havde ageret bedrevidende – og effekten af afskaffelsen er mikroskopisk. Men det er gået godt de fleste gange. Folketingsgruppen skal være bedre til at forstå, at både medvirken og opposition er legale midler i et folkestyre.

Den radikale krise er fremkaldt af to samfundsmæssige forandringer, der har tæret på de radikales overordnede samfundssyn.

Det ene er den stigende individualisering, der sætter fokus på mig og ikke det forpligtende fællesskab. Det viste sig smukt i det radikale valgslogan fra 2001: "Vi tænker på andre end dig". Og det var ikke mig, der havde fundet på det.

Det andet forhold er fremkaldt af en verdensforandring, der indebærer moderne folkevandringer. Den radikale humanisme førte til en flygtninge- og indvandrersympati, der var fuldt forståelig, selvom den nu og da var mere problemblind end godt var.

De to forhold har været hovedforklaringen på De Radikales problemer de seneste 35 år.

Hertil kom så ved valget sidste år folketingsgruppens forvirrede kurs siden 2020 med flere ting. Et kaotisk lederskift, hvor den nye leder havde kendt til den afgåedes adfærd. "Trumfen" kom med den mindst gennemtænkte beslutning i hele partiets historie, nemlig beslutningen den 2. juli 2022 om at vælte Mette Frederiksen (S), men efter funktionærlovens regler. Det vil sige med et langt varsel.

Derfor blev den radikale valgkamp en lysende fiasko, hvor kandidaterne var både krudt- og våbenløse overgivet til rene ligegyldigheder. Valgnederlaget blev selvfølgelig konsekvensen. De 3,8 procent, der blev tilbage er mennesker dybt forankret i de radikale værdier, der heldigvis ikke lader sig kaste omkuld af folketingsgruppens indimellem noget uigennemtænkte beslutninger.

Partiet er på rette vej nu. De Radikale kom heldigvis ikke med i en regering, der har gjort det gamle begreb "kluddermor" til sit vartegn. Det har de mere kløgtige radikale folketingsmedlemmer heldigvis forstået.

Det skal nok gå. Vi tabte et valg, og der står ikke skrevet, at vi vinder det næste, men den folkelige del af partiet og folketingsgruppen er altid forpligtet til i et samarbejde at sikre, at partiet holder sig åndeligt adræt og ikke ser ministerkontorerne som det politiske mål, men derimod et levende og inddragende folkestyre som det afgørende.

I dette samspil kan det gamle bonmot om partiet blive en frugtbar realitet. "Den folkelige del af partiet er dønningerne og folketingsgruppen er bølgeslaget."

Vi radikale kan uden problemer vælge byen Paris' valgsprog "Fluctuat nec mergitur”, hvilket kan oversættes til: "Gynger, men synker ikke".

Søren Bald er tidligere landsformand for Radikale Venstre.