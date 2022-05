Tidligere ledende overlæge: Amputations-skandale er en kæmpe øjenåbner for Sundhedsstyrelsen

Den verserende amputationsskandale i Region Midtjylland vidner om, at der eksisterer et sygdomshierarki. Den manglende interesse for borgere med åreforkalkning langt fra noget nyt, siger professor i karkirurgi og tidligere formand for Hjerteforeningen

Mens kræftpatienter og akutte hjertepatienter har et retskrav på hurtig udredning og behandling i form af fastlagte pakkeforløb, gælder den samme garanti ikke for borgere med mere snigende sygdom som åreforkalkning, dårligt blodomløb i benene samt blodpropper i for eksempel ben og underkrop.

Selvom den type lidelser kan være lige så livs- og førlighedstruende, rangerer de nemlig i bunden af den prioriteringsliste, der udstikker aktiviteterne og dermed bevillingerne på landets sygehuse. Konsekvenserne kan – mener bl.a. kapaciteter indenfor karkirurgien– netop nu aflæses i klartekst i den analyse, der netop er blevet offentliggjort i Region Midtjylland; 47 patienter kan årligt have fået amputeret et ben eller et underben, fordi de kom for sent i operativ behandling på grund af manglende kapacitet. Og det på trods af, at regionsledelsen i 2019 var blevet advaret om problemerne i et høringssvar.