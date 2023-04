Tidligere medlem af Folketinget: Danmark bør støtte Taiwan mere aktivt

Danmark har ikke militære ressourcer til at styrke Taiwans evne til at forsvare sig selv. Men vi kan gøre mere politisk, og det er der i høj grad brug for.

Det kommunistiske totalitære regime i Beijing har denne forløbne påske udført militære øvelser i form af "omringning" af Taiwan. Er det et forstadie til et angreb? Vi ved det ikke, men efter undertrykkelsen af Hongkong, kan Taiwan være næste mål. De omkring 23 millioner mennesker i Taiwan, der nyder frihed og retssikkerhed, har længe været en torn i øjet på det kinesiske kommunistparti.

Vi bør ikke forholde os passivt til truslerne mod Taiwan. Det er et tema, der handler om friheden i den store sammenhæng. Men situationen omkring Taiwan påvirker også Danmark økonomisk som stor søfartsnation.

Andre europæiske lande fremstår politisk langt mere proaktive med hensyn til at udbygge forbindelserne til Taiwan.

Artiklen fortsætter under annoncen

I slutningen af marts besøgte en stor delegation fra det tjekkiske parlaments underhus Taiwan og formanden Markéta Pekarová Adamová holdt en bemærkelsesværdig tale i Taiwans lovgivende forsamling.

”Jeg vil gerne forsikre, at vi er med jer, ikke alene nu, men også i fremtiden under alle omstændigheder,” sagde hun.

Nævnes kan også et besøg fra Litauens regering i Taiwan i februar og modtagelse i underhuset i Holland af en delegation af taiwanesiske lovgivere.

På det seneste er der i New Zealand oprettet en stor tværpolitisk støttegruppe i landets parlament ud fra det synspunkt, at ”vore to lande deler demokratiske værdier”, som en talsperson for oprettelsen, parlamentsmedlem Ingrid Leary, har udtrykt det.

Folketinget kan således finde god inspiration til en langt mere aktiv rolle.

Én ting er, at enkelte folketingsmedlemmer nu og da besøger Taiwan som gæster på invitation af regeringen i Taipei, som jeg selv i sin tid havde godt udbytte af. Noget andet og langt mere politisk markant ville være, hvis Folketingets Udenrigsudvalg sendte en gruppe danske parlamentarikere til Taiwan. Det ville være et stærkt udtryk for, at vi mener, at befolkningen i Taiwan selv må bestemme sin fremtid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Taiwan har aldrig har været del af Folkerepublikken Kina. Øen, med det formelle navn Republikken Kina, er således ikke, som man påstår i Beijing, en løsreven provins.

Den såkaldte ét Kina-politik, der betyder, at de fleste lande, store som små, kun har officielle diplomatiske forbindelser med Folkerepublikken Kina, forhindrer ikke andre forbindelser med Taiwan.

Det er faktisk officiel dansk politik at ”udbygge de økonomiske og kulturelle forbindelser til Taiwan”.

Den danske regering kan således udbygge det danske handelskontor i Taipei. Det vil de nok brokke sig over i Beijing, men det kan Danmark blæse på. Vi kunne lægge større vægt på øget kulturel udveksling med Taiwan. Og i betragtning af den massive undertrykkelse af pressen, også den udenlandske, i Kina, kunne Danmark tilføje en facilitet til Taipei-kontoret til fordel for danske journalister, der med udgangspunkt i Taiwan dækker begivenheder i hele det kinesiske område. Det er bemærkelsesværdigt, at den officielle tyske udlandsradio DW har flyttet sit kinesiske kontor netop til Taiwan.

Der er geografisk langt til Taiwan, men i demokratisk sammenhæng er politisk engagement vigtigere end flyafstande, også for Danmark.

Viggo Fischer er tidligere medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti.