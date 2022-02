Tidligere politimester: De russiske nabolande er forståeligt nok virkelig bange for russerne

I et indlæg her i avisen tirsdag den 1. februar gør journalist Christoffer Emil Bruun sig indsigtsfuldt og sympatisk til talsmand for, at vi skal leve os ind i tankegangen og værdierne hos vore politiske modstandere i Rusland i stedet for at gøre dem til karikaturer og fornægte de russiske sikkerhedssynspunkter.

Det er en rigtig god idé, der kan tjene til at nedskalere den alvorlige og truende konflikt, men der mangler nogle faktorer i billedet.

De lande, der grænser op til Rusland,

nærer en på historiske kendsgerninger velbegrundet frygt for den brutale russiske bjørn.

I vinteren 1939 blev Finland overfaldet af det daværende Sovjetunionen, der fandt, at den russisk-finske grænse lå for tæt på Leningrad, hvorfor de ud fra sovjetiske sikkerhedsforestillinger forlangte omfattende territorieafståelser fra Finland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Finland forsvarede sig tappert, men måtte til sidst give op. Ved fredsafslutningen måtte Finland afstå store dele af Karelen, herunder den vigtige industriby Wiborg, og henved en halv millioner finner måtte flygte.

I 1940 erobrede Sovjetunionen med et snuptag de tre små baltiske lande. For at bryde eventuel indre modstand blev i tusindvis af baltere fra landenes ledende kredse i kreaturvogne deporteret til øde egne i det nordlige Sibirien.

I 1941 blev i tusindvis af polske officerer, embedsmænd og intellektuelle likvideret ved nakkeskud af KGB’s forgænger, efterretningstjenesten NKVD, i Katynskoven i det af Sovjetunionen besatte Østpolen.

Ukraine har en frygtelig historie fra kommunisttiden med organiseret hungersnød, massehenrettelser og den russiske specialitet, deportationer.

Som så glimrende beskrevet i en kronik her i avisen den 2. februar af Kjeld Erbs med overskriften ”Højreintellektuelle står bag Ruslands nye ideologi” føler Rusland sig truet af dekadent, samfundsnedbrydende, vestligt tankegods og manglende respekt for det russiske imperium og dets sikkerhedsfordringer. Heroverfor står nabolandenes meget forståelige frygt for russiske aggressioner som oplevet i nyere historie.

Der er stof til langvarige, diplomatiske drøftelser på vejen mod gensidig forståelse. Disse forhandlinger føres bedst ud fra en styrkeposition – også militært. Det er vigtigt, at de vestlige befolkninger indser det og begynder seriøst at interessere for sit forsvar og dets militære styrke.