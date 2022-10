Tidligere politimester: Findsen-sag viser tavshedspligtens dilemmaer

I tidens løb er utallige overordnede tjenestemænd blevet befriet for besværet og risikoen ved at skulle udtale sig til offentligheden i forståelige, underbyggede og dækkende vendinger om deres forvaltningsområde. Det er sket med henvisning til tavshedspligten – efter omstændighederne udtrykt som ”ingen kommentarer”. Det kan være en stor lettelse.

Tavshedspligten er en velbegrundet begrænsning på uforstandig eller måske direkte ondsindet eller misbrugende snakkesalighed hos forvalterne af omfattende og indgående viden om borgerne og deres liv – og fortrolige og væsentlige samfundsområder.

På den anden side opleves tavshedspligten af mange tjenestemænd som en uhensigtsmæssig begrænsning af deres muligheder for at tage til genmæle over for det, de oplever som urimelige, usaglige og uunderbyggede angreb på deres embedsførelse og det embedsområde, de har ansvaret for. Det forekommer især i de såkaldte personsager – også hvor klageren har lukket kraftigt op for posen med, hvad der opleves som et stærkt fortegnet billede.

Aktuelt gør problemerne sig gældende på statssikkerhedsområdet. Vi er igen i Lars Findsen-sagen. Den rummer flere aspekter, også omkring tavshedspligten. Det ene er, i hvilket omfang et menneske i dyb nød må betro den nærmeste familie sin opfattelse af de forfærdelige anklager, der er rejst imod ham. Det kan næppe gøres uden i et vist omfang at berette om sagens materie, det vil sige, hvad sagen drejer sig om. Så han betror sig til sin samlever eller ægtefælle – i sengelampens skær – og håber at få hjælp til at stå en svær tid igennem. Det er jo essensen i det gode ægteskab. Også de store børn og den dybt ulykkelige gamle mor skylder han en forklaring. Det bliver i familien.

Masser af tjenestemænd har gjort som ham. Der skal bare skaffes nogle telefon- og rumaflytningskendelser, så vil sagerne vælte frem. Et sted må selv en højtstående tjenestemand vel have mulighed for at søge menneskelig og kærlig støtte, når han eller hun står ensom i en offentlig orkan.

Et andet aspekt er, om og i hvilket omfang et menneske, der fra samfundets top i fuld offentlighed er blevet styrtet i dyb fornedrelse, har ret til at forklare og forsvare sig til offentligheden gennem den frie presse. I hvilket omfang skal staten gennem tavshedspligtsbestemmelser have adgang til at lukke munden på den tiltalte, når staten selv har taget meget drastiske og opsigtsvækkende tiltag? Perspektiverne er faktisk lidt uhyggelige.

Et tredje aspekt er den overordnede tjenestemands oplevelse af sit samfundsansvar og af, hvordan han eller hun bedst varetager beskyttelsen af de betroede samfundsanliggender og samfundsområder. Siden Edward Snowdens afhop til Rusland i 2013 og frem til Ukraine-krigens udbrud har der kørt en meget velorkestreret og dygtigt gennemført russisk desinformationskampagne mod amerikanske NSA og dennes samarbejdspartnere, herunder og ikke mindst Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Denne satte det vestlige efterretningssamarbejde og i Danmark FE under et voldsomt politisk og mediemæssigt pres.

Det er så sandt, at hemmeligholdelse, fortrolighed og tavshedspligt er helt nødvendige elementer i efterretningsvirksomhed. Men det gælder også om for den politiske og faglige ledelse at have forståelse for rigtigheden og nødvendigheden af størst mulig åbenhed omkring de hemmelige tjenester, så de ikke bliver ofre for deres tillukkethed og dermed meget sårbare over for fjendtlige myter, påstande og bagvaskelseskampagner. Det synes Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen (V) at have haft forståelse for: at den frie presse kan være et væsentligt element i det nationale forsvar – regeringen tilsyneladende ikke.

Efterretningschefen, der gik til modangreb i offentligheden, har givetvis været klar over, at han balancerede på tavshedspligtens rand. Hvad gør man ved det, når livsvigtige grænser for vestlig efterretningsvirksomhed er ved at blive trængt tilbage som en tilstræbt forudsætning for den forventede succes for den russiske militære aggression?

Straffesager om overtrædelse af tavshedspligten er fåtallige, og strafniveauet er beskedent. Hyppigt udløses alene disciplinære sanktioner. Lars Findsen-sagen er på mange måder enestående. Det er ikke kun en sag om en mand og hans mulige brøde. Det er en sag om et alvorligt samfundsanliggende.

Jørn Bro er tidligere politimester.