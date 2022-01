Tidligere politimester: Hvorfor skal FE-sag være så hemmelig?

Finland, Sverige og Norge er i gang med en kraftig opbygning af deres forsvar med store investeringer. Værnepligten er således blevet genindført i Sverige, og Norge vil anvende milliardbeløb til oprustning mod Rusland i Nordnorge. Emnet synes ikke at have den store interesse i Danmark. Selv De Konservative synes at have mistet interessen for en gammel mærkesag, forsvarssagen.