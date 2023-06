Bertel Haarder og flere tidligere præsidenter for Nordisk Råd: Hindringerne fylder i nordisk samarbejde

Det er tid til at se på Grundloven for det nordiske regeringssamarbejde, Helsingforsaftalen.

1950'erne var det nordiske samarbejdes guldalder. Vi fik pasfrihed i 1952, fælles arbejdsmarked i 1954, konvention om social tryghed i 1955 – samme år, hvor Finland blev medlem af Nordisk Råd. I 1958 fik vi en egentlig pasunion og i 1975 Den Nordiske Investeringsbank med indtægter, der mere end dækker udgifterne til Nordisk Råd. I 1971 oprettedes Nordisk Ministerråd.

Helsingforsaftalen indledes med, at landene skal ”bevare og udvikle samarbejdet på det retslige, kulturelle, sociale og økonomiske område samt spørgsmål om transport og miljøbeskyttelse”. Endvidere ”bør landene rådføre sig med hinanden i spørgsmål om fælles interesse i europæiske og andre internationale organisationer og konferencer".

Lever landene op til dette? En indikation er, hvor godt landene har haft held med at afskaffe grænsehindringer og hindre, at nye opstår. Det drejer sig om love, regler og andet, der begrænser menneskers frie bevægelighed og virksomheders muligheder for at arbejde over de nordiske grænser. En del kan løses nationalt, mens andre kræver koordinering.

Denne samordning var savnet i begyndelsen af coronapandemien til stor ulempe for dem, der bor i grænseregionerne. Lukningen af grænserne var ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO i de fleste tilfælde meningsløse.

Desværre er grænsehindringerne øget de senere år på trods af alle anstrengelser. Det har desværre undergravet tilliden til samarbejdet og mobiliteten i Norden. At genopbygge denne tillid er afgørende.

Digitaliseringen er en anden årsag til øgede grænsehindringer. Ligeledes kravene om informationssikkerhed og en stadigt mere detaljeret lovgivning.

Statsministrene vedtog i august 2019 den vision, at Norden i 2030 skal være verdens mest holdbare og integrerede region. I december 2020 vedtog samarbejdsministrene en handlingsplan for 2021-2024 med 12 strategiske mål inden for tre prioriterede områder: et grønnere Norden, et mere konkurrencedygtigt Norden og et socialt holdbart Norden.

Men midtvejsvurderingen viser svagheder, når det gælder et grønnere Norden. Trods et ihærdigt arbejde i Grænsehindringsrådet er der fortsat mange hindringer, samtidig med at nye opstår.

I verdens ”mest integrerede region” kan der ikke være grænsehindringer, måske heller ikke fem forskellige valutaer, for blot at nævne nogle af udfordringerne.

På den baggrund foreslår vi – der alle er tidligere præsidenter for Nordisk Råd – en undersøgelse af, hvordan landene har levet op til Helsingforsaftalen. Undersøgelsen skal også bedømme, hvorledes aftalen svarer til de krav, der følger af statsministrenes vision for 2030. Ligesom den skal tage Finlands og Sveriges snarlige medlemskab af Nato i betragtning.

Derfor foreslår vi, at de nordiske regeringer nedsætter et fremtidskonvent på højt niveau til at udføre opgaven og foreslå ændringer i Helsingforsaftalen.

Bertel Haarder (Danmark), Silja Dögg Gunnarsdottir (Island), Sinikka Bohlin (Sverige), Marit Nybakk (Norge) og Kimmo Sasi (Finland) er alle tidligere præsidenter for Nordisk Råd.