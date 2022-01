Tidligere provst: Hvis Præsteforeningen ikke fratager Therese Strand hendes medlemskab, kan jeg ikke længere være medlem

Jeg kan ikke være medlem af en fagforening, hvis formand accepterer, at et af dens medlemmer groft tilsviner en anden faggruppe. Præsteforeningen burde få hende til offentligt at give lægeforeningen en undskyldning, skriver tidligere provst Gunner Lund-Sørensen

For mig kan Therese Strand mene, hvad pokker hun vil og også give udtryk herfor, hvad angår vaccinationer mod covid-19. Det har hun naturligvis sin ret og frihed til. Så længe hun og andre ligesindede ikke skader andre med deres – efter min mening – konspirationsteorier, så fred være med det. Folk i sognet, der ikke bryder sig om hendes åbenlyse holdning, kan jo løse sognebånd til en nabopræst

Men når hun med sin konspiratoriske opfattelse sammenligner danske læger, ja lægestanden, der vaccinerer mod covid-19, med nazitidens læger, der lavede forsøg på mennesker og derved gjorde sig til forbrydere og mordere, så har hun langt overskredet grænsen for ytringsfrihed.

Danske læger passer deres arbejde og handler i overensstemmelse med, hvad regeringen og Folketinget har vedtaget og postet milliarder af kroner i. Det gør de ikke bare per automatik, men fordi de som fagfolk sammen med hele den internationale lægevidenskabelige verden ved, at vaccination er et godt middel til bekæmpelse af pandemien. Men sognepræst Therese Strand ved sandelig bedre, og med sin bedreviden tilsviner hun den danske lægestand.

Det har formanden for Præsteforeningen, Pernille Vigsø Bagge, desværre ikke forstået, og hun tror, besynderligt nok, at det handler om at have en politisk holdning. Jeg kan ikke være medlem af en fagforening, hvis formand accepterer, at et af dens medlemmer groft tilsviner en anden faggruppe, lægerne. Ikke engang en undskyldning finder formanden det rimeligt at give lægerne.

Hvis ikke Præsteforeningens hovedbestyrelse enten fratager Therese Strand hendes medlemskab eller får hende til offentligt at give lægeforeningen en undskyldning, skal og kan jeg efter godt 50 år ikke længere være medlem af Præsteforeningen. Så uanset hvad mister Præsteforeningen formentlig et medlem, og som sagen står, bliver det forhåbentlig flere.