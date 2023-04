Tidligere provst: Opgør med bestemmelse om fravalg af kvindelige præster vil være uden reel virkning

I de seneste måneder har der været diskussion om, hvorvidt menighedsråds tilladelse til at se bort fra ligestilling mellem mænd og kvinder ved ansættelser af præster skulle ophæves. Bestemmelsen blev lovfæstet ved ”Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 350 af 10. juli 1978 om fravigelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. for så vidt angår præstestillinger.”

Dispensationen skete med hjemmel i paragraf 11, stk. 1, i lov nr. 161 af 12. april 1978 om ligebehandling af mænd og kvinder med videre. Det fastsættes i paragraf 1: "Præstestillinger i folkekirken og dertil svarende stillinger inden for trossamfund undtages fra lovens område.” Bestemmelsen blev ikke offentliggjort af Kirkeministeriet før efter mange år, hvad det med rette fik megen kritik for.

Nu ønsker mange denne undtagelsesmulighed fjernet. Allerede for mange år siden udtalte daværende biskop Kjeld Holm fra Aarhus, at bestemmelsen i praksis ikke fører til diskrimination.

Den samme opfattelse gav den daværende formand for Den Danske Præsteforening Helle Christiansen udtryk for til Kristeligt Dagblad:

”Om undtagelsen gælder eller ej, gør ingen forskel. Det er menighedsrådet, der suverænt indstiller, hvem det vil ansætte som præst, så i praksis er kvinder ikke dårligere stillet end mænd,” sagde hun.

Det er lige præcis der, at diskussionen af mig opleves som et slag i luften. Det, som man skal lægge mærke til, er, at menighedsrådene har både ret og pligt til at indstille en præst ved hemmelig og skriftlig afstemning.

Skal diskussionen give mening, må man være indstillet på at ophæve menighedsrådenes over 100 år gamle ret til uden en offentlig begrundelse at indstille den ansøger, de måtte ønske – også af teologiske grunde.

Såfremt et menighedsråd er helt enigt om, at der ikke skal indstilles en kvinde, kan det bare sørge for, at der ikke falder stemmer på kvindelige ansøgere. Og skulle der kun være kvindelige ansøgere til en stilling, kan det bare sørge for, at der ved indstillingsmødet ikke falder nogen stemme overhovedet. Konsekvensen er, at stillingen genopslås. Der er ingen lovregel overtrådt.

Ophæves bestemmelsen, vil det højst sandsynligt ingen virkning få. Vejen frem mod reel ligestilling også på præsteområdet er ordets magt og argumentation.

Leo Kamstrup-Olesen er tidligere provst.