Tidligere sygeplejerske: Man burde kunne lave et testamente, hvor man skrev, at man ikke ønskede at komme på plejehjem

Sundhedsvæsenet er godt til at holde liv i folk, men at give god livskvalitet står det skralt til med, skriver pensioneret sygeplejerske

Endnu en gang skal der ”lig” på bordet før politikere, altså det offentlige Danmark, vågner op. Denne gang med det grusomme videoklip af den demente Else hængende klagende i et løftesejl.

Ifølge familien har de mange gange gået til ledelse og til politikerne med oplysninger om manglende pleje og utilstedelig behandling af deres mor/mormor Else uden at få noget ud af det og må derfor ty til at få det bekræftet med skjult kamera.

Heldigvis får vi også at vide, at Else er flyttet til et andet plejehjem, hvor hun trives og får god behandling.

Nu råber det offentlige Danmark op om, hvor beklageligt det er, at alt for få søger ind på sosu-ddannelsen, og mange springer fra – hvorfor mon de gør det? Det kunne måske skyldes lav prestige, lav løn og tidlig nedslidning?

Samtidig bliver der talt bekymret om, at vi kan se frem til endnu flere ældre over 80 år i de kommende år (cirka 15.000-20.000) – jeg er selv lige kommet i den aldersgruppe. Gennemsnitsalderen er steget, hvilket det offentlige Danmark stolt taler om.

Ja, sundhedsvæsenet er ret godt til at holde liv i folk, men at give god livskvalitet står det skralt til med, og de gode ”varme hænder” er også en mangelvare.

Jeg kan ikke lade være med at tænke, om vi overhovedet har kapacitet til at give god og nærværende pleje til alle de mange flere, der kommer til.

Jeg har arbejdet som sygeplejerske både på plejehjem og i hjemmeplejen, indtil jeg gik på pension for knap 20 år siden.

Da jeg arbejdede på plejehjem, sagde jeg, at jeg håbede, at jeg ville dø, før det kom dertil, selvom vi/jeg udførte udmærket pleje og omsorg.

I hjemmeplejen oplevede jeg indimellem ældre med mange gebrækkeligheder, der ikke kunne afhjælpes, sige til mig: ”Hvis jeg var en hund, tog du mig hen til dyrlægen for at få mig aflivet!”.

For få år siden blev der lavet et behandlingstestamente, hvor man kunne fraskrive sig al unødig forlænget behandling, hvis man ikke var i stand til selv at sige fra. Det har jeg udfyldt.

Kunne det ikke være en idé, at man også kunne lave et testamente, hvor man skrev, at man ikke ønskede at komme på plejehjem, hvis man var der, hvor man ikke kunne klare sig i eget hjem, og i stedet fik lov til at afslutte livet på værdig vis – med en pille/indsprøjtning? Jeg ville være blandt de første til at udfylde et sådant. Jeg er sikker på, at jeg ikke vil være den eneste, der vil gøre det. Det vil mindske ventelisterne på plejehjemspladser betydeligt. Ak ja, alderdommen er en hård dom.

Inge-Lise Højmark er pensioneret sygeplejerske.