Tilskudsordning bør tilpasses: Vi mister arbejdskraft, når forældre presses til at vælge mellem barn og job 

I nogle af landets kommuner tilbydes forældre, som ønsker at passe deres barn hjemme, tilskud til dette. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 85 procent af den udgift, som kommunen ellers ville have til en plads til barnet i et dagtilbud, og kan gives i maksimalt et år.

Kommunerne vælger selv, hvor stor en procentdel tilskuddet skal udgøre, hvilket betyder, at tilskuddets størrelse varierer i kommunerne landet over: fra 1800 kroner til 8300 kroner før skat. I andre af landets kommuner får hjemmeforældre ikke en del af det beløb, som er sat af til barnet, da disse kommuner har valgt ikke at indføre tilskudsordningen til pasning af eget barn.

Ens for alle tilskudsmodtagere er det, at de ikke må have en indkomst ved siden af tilskuddet. Det presser tusindvis af forældre til at trække sig helt ud af arbejdsmarkedet. For selvstændige kan det betyde, at de er nødt til at lukke deres forretning. Det er meningsløst – især når de færreste ønsker det sådan.

En undersøgelse foretaget af Hjem viser, at næsten 85 procent af hjemmeforældrene gerne vil udføre et lønarbejde, hvis det kunne kombineres med tilskud og hjemmeliv. Hjemmeforældre er en uudnyttet og ofte veluddannet ressource, som, under modtagelse af tilskud til pasning, holdes uden for arbejdsmarkedet til trods for, at forældrene gerne vil ind – og arbejdsmarkedet skriger på dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

En tilpasset tilskudsordning styrker forældre og arbejdsmarkedet. På den ene side står der tusindvis af forældre, som gerne vil kombinere hjemmelivet med et lønnet arbejde. På den anden side står der et arbejdsmarked og politikere, der i dag skriger på arbejdskraft og beder alle om at arbejde det, de kan. Det virker helt indlysende at give hjemmeforældre adgang til arbejdsmarkedet.

Så hvad venter I på, Christiansborg?

Christina Tengstedt er forperson i Hjem - Hjemmeforældrenes Landsorganisation.