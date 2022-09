Tinder fylder ti år: Datingappen, der forandrede vores kærlighedsliv for altid

Dating-appen Tinder afstigmatiserede det at finde sin partner på internettet, og i dag er det helt almindeligt at mødes online. Kærlighedslivet er for evigt digitaliseret, vi har endnu kun set begyndelsen, men det har en bagside, siger eksperter

Venstre. Højre. Højre. Venstre. Et fotografi dukker op på mobiltelefonens skærm. Nedenunder står navn og alder på personen på billedet. Du kigger på billedet, lidt længere, hvis du er en mand, end hvis du er en kvinde, tyder forskning på, inden du lader tommelfingeren stryge over skærmen. Enten fra venstre mod højre, hvis du gerne vil indlede en chatsamtale med personen, eller fra højre mod venstre, hvis du ikke vil. Kun hvis personen på billedet stryger sin finger bekræftende hen over et fotografi af dig på sin telefon, er i et match, og så kan I chatte. Et nyt fotografi af en ny person indtager skærmen.

Det kan lyde som et spil på mobiltelefonen, men det er dating anno 2022. Når vi det seneste årti er gået på jagt efter kærligheden, har det i tiltagende grad været med tommelfingeren og mobiltelefonen som de to vigtigste redskaber. Mandag den 12. september er det nemlig ti år siden, appen Tinder blev lanceret i USA, og nu har appen over 75 millioner aktive brugere fordelt over hele kloden.