Tør du tigge?

Tiggere og hjemløse er mennesker som os andre, de er bare langt mere modige, mener Ulla Kappel

Gadetiggere er kommet for at blive.



Forbud nytter ingenting og fremmer bare mere lyssky aktivitet.



I Norge er menneskene gavmilde, i Sverige er tiggeri ikke forbudt, i Danmark er vi småligt bekymrede. Sådan ser sagerne ud ifølge Kristeligt Dagblads nye serie om tiggeri i Skandinavien.



Det er godt, at problemet med stigende tiggeri bliver endevendt i medierne. Så kan hver især i det lille, rige Danmark overveje med sig selv, om en tigger er et medmenneske eller et irriterende fremmedelement i gaden.



Måske skulle enhver dansker prøve at stå på gaden og bede om en skilling hos de forbipasserende og prøve sig selv af.



Der skal mod til!



