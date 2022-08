Tørklæder, eskimois og pølsevogne. Identitetspoltik er vor tids definerende kampplads

Det er helt legitimt at kæmpe for retten til sin egen identitet. Men den identitetspolitiske debat mangler nysgerrighed, siger idéhistoriker Mikkel Thorup i ny bog

Identitetspolitikken er blevet vor tids kendetegnende debat, men folk skal lære at tage debatten ordentligt. Ellers ender vi med ikke at kunne tale med hinanden. Sådan lyder meldingen fra Mikkel Thorup, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet, der udgiver bogen "Kampen om identitetspolitik" fredag.

"Identitetspolitik handler om, hvem der hører med i fællesskabet, hvad der skal til for at høre med, og hvilke dele af ens personlighed man kan tage med i fællesskabet. Der er noget eksistentielt på færde i disse debatter. Mange mennesker har en oplevelse af, at man mister noget meget afgørende i ens måde at være til på, hvis man giver sig i de her spørgsmål. Derfor er det tidens store debat om, hvilket samfund vi tilhører," siger Mikkel Thorup.