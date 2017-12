Tony Blair: Vi må sikre bred og stabil midterpolitik

Faren for vestlig politik er, at uden en bred og stabil midterpolitik mødes de to yderpunkter i kompromisløs konfrontation, skriver Storbritanniens tidligere premierminister Tony Blair

Midten af det politiske spektrum i Vesten er kendt for at operere med pragmatisme, stilfærdig sund fornuft og rolig udvikling, hvor politiske aktører undgår ekstremer og søger kompromiser. Fordi politiske aktører på midten er mistroiske over for højlydt og splittende retorik, har de taget et noget fra top til bund-syn på den måde, som den politiske verden fungerer.