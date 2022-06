Træ vinder frem som byggemateriale og stiller klimaskurken i et bedre lys

Træ er i fuld gang med at erstatte CO2-tunge byggematerialer som tegl, beton og stål. Vi kommer ikke til at løbe tør for træ, men der skal heller ikke svines med det, siger formand for interesseorganisationen Træ i Byggeriet Martin Tholstrup

Det anslås, at byggesektoren på verdensplan tegner sig for op mod 40 procent af al C02-udledning. Det gør branchen til den måske største klimaskurk. Træ byder sig derfor til som det bæredygtige alternativ; dels fordi det biologiske råstof fortrænger de traditionelle materialer som tegl, beton, cement og stål, der i fremstillingsprocessen udleder betragtelige mængder CO2. Men også fordi træ i kraft af fotosyntesen omvendt oplagrer atmosfærens CO2, som først frigives igen, når materialet enten forbrændes eller forrådner.

Den globale klimadagsorden har da også gjort arkitekter og bygherrer opmærksomme på, at der er store klimagevinster at score, hvis nybyggeri i højere grad opføres af forskellige former for biomaterialer som for eksempel halm, hamp, bambus, majs, tang – og netop træ. I Danmark udgør træ i dag cirka ni procent af al byggeri. Det er en stigning fra syv procent i 2010.