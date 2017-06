Tre gode råd til studenter

Du må for Guds skyld ikke have huller i dit CV. I hvert fald må de ikke være længere end de fem minutter, det tager at gå på toilettet. Desuden er CV’et det første Sankt Peter ser på, når du banker på Himmelens port.

For nylig bragte Kristeligt Dagblads hjemmeside chefredaktør Erik Bjeragers 30 gode råd til de unge studenter, som springer ud her i juni måned.



Det er gode råd, men jeg har dog lyst til at tilføje tre mere, som jeg selv har haft glæde af:



31) Det er vigtigt, at du går fra vugge til grav på normeret tid.



Kommer du for sent til din egen begravelse, regnes det for fravær, og så bliver kisten begravet uden dig, og så skal du jo have besværet med at grave den op igen.



Kommer du for tidligt, så skal du selv grave graven, og denne erhvervserfaring har ingen værdi at skrive på dit CV.



32) Du må for Guds skyld ikke have huller i dit CV.



I hvert fald må de ikke være længere end de fem minutter, det tager at gå på toilettet. Desuden er CV’et det første Sankt Peter ser på, når du banker på Himmelens port.



33) Det er meget vigtigt at have et studierelevant fritidsjob ved siden af sit studie. Faktisk kan det være klogt først at få jobbet og derefter søge ind på en uddannelse, der er relevant for jobbet.