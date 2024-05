Troels Lund Poulsen: Arktisk basisuddannelse giver unge i Grønland mulighed for at bidrage til samfundssikkerheden

Den nye arktiske basisuddannelse kan bidrage til at øge det grønlandske samfunds robusthed og er udtryk for et styrket samarbejde mellem Grønland og Danmark om sikkerheds- og forsvarspolitikken