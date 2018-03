Hospitalsfysiker: Troen kan ikke bevises, men er ikke hinsides logik

Universet giver ikke bevis på Gud, men viser tegn i den retning, skriver hospitalsfysiker Lars Jødal

I KRISTELIGT DAGBLAD den 8. marts har Sigri M. Gaïni en kronik med overskriften ”Det eneste logiske livssyn er at være agnostiker”. Begrundelsen for dette er: ”Enhver (...) ved jo, at hvis der er noget, mennesker ikke ved, så er det, hvorfor vi lever, samt hvad der sker efter døden.”

Resten af kronikken beskriver religion som noget, der er opfundet og brugt af magthavere for at kontrollere mennesker ved at holde dem nede i frygt. Enhver har naturligvis lov til at tro, men: ”Faktum er dog, at det kun er agnostikeren, der lever livet med åbne øjne.”

Gaïni og jeg er enige i, at der er mange tilfælde, hvor tro er blevet (mis)brugt af magthavere. Heraf følger dog ikke, at troen blot er magthavernes opfindelse. Efter samme logik skulle en illusion om eksistensen af kærlighed være blevet opfundet af forførere, og kommunismens drøm om et samfund, hvor man deles om tingene, skulle alene være opfundet for, at partipampere kunne sætte sig på magten.

At frygt fylder meget i nogle menneskers tro, skal jeg ikke kunne nægte. Men min egen kristentro bygger ikke på frygt. Tværtimod tror jeg på, at Gud ikke blot har skabt verden, men også omfatter os med sin kærlighed. En kærlighed stor nok til at lade sin søn, Jesus, gå i døden for os, fordi mindre ikke kunne gøre det.

IFØLGE GAÏNIS BESKRIVELSE må min tro betyde, at jeg er ”religiøst indoktrineret fra barnsben af eller søger trøst ved at lukke øjnene for det indlysende”. Det håber jeg da ikke. Jeg opfatter mig som et sandhedssøgende menneske, der forsøger at leve livet med åbne øjne. Jo, jeg er opvokset i et kristent hjem, men et hjem med plads til at stille spørgsmål om både verden og troen. Jeg har haft mine tvivlsperioder, men jeg har erfaret, at troen har holdt som grundlag at leve mit liv på.

Troen som holdbart grundlag dækker over både rent personlige erfaringer, for eksempel som styrke i svære livssituationer, og en erfaring som fysiker, at verden viser tegn på at være Guds skaberværk. Da udgangspunktet her var logikken, er det den sidste del, jeg vil uddybe.

Helt grundlæggende giver naturvidenskab kun mening, fordi universet er styret af lovmæssigheder (naturlove), og fordi vi som bevidste væsener er i stand til at forstå nogle af disse lovmæssigheder.

Det er ikke overraskende, hvis universet er skabt af Gud, og vi selv er skabt i Skaberens billede. Hvorimod både lovmæssighederne og vores evner til at fatte dem er meget overraskende, hvis universet er blevet til af sig selv, blottet for mening. Det er nemt at lave orden om til kaos, men kaos bliver ikke til orden uden en underliggende årsag.

De præcise naturlove er tilsyneladende heller ikke tilfældige. Et eksempel: Havde tyngdekraften været blot en smule kraftigere, ville universet for længst have holdt op med at eksistere, fordi det var faldet tilbage i sig selv. Men havde tyngdekraften være blot en smule svagere, ville stjerner aldrig være blevet dannet, og universet ville ikke have indeholdt tungere stoffer end brint.

Jeg er enig med Gaïni i, at sikker viden er meget svær at få. Det gælder også kærligheden – jeg kan fortælle min kone, at jeg elsker hende, men jeg kan ikke bevise det. Jeg må nøjes med at vise det og give hende tegn på det. Universet giver ikke bevis på Gud, men viser tegn i den retning. Troen kan ikke bevises, men den er ikke hinsides logik.

Lars Jødal er hospitalsfysiker, ph.d.