TV 2-redaktør svarer på kritik: Herlufsholm-dokumentar er fyldt med fakta

TV 2's dokumentar om vold, krænkelser og mobning på Herlufsholm har fået forældre og tidligere elever op af stolen. En af dem er Christian Brøndum, som i kronikken onsdag problematiserer brugen af ord som ”flere”, ”en række” og ”størstedelen” i dokumentaren. Noget, der ifølge ham vækker mistanke om manipulation. Han mener, at fraværet af fakta i dokumentaren er påfaldende.

Inden jeg svarer på den kritik, så lad os se på, hvad ”Herlufsholms hemmeligheder” rent faktisk bringer frem. Så vi forstår, hvad det er, vi taler om. Hvilken adfærd, etik og moral, der findes. Og hvilke dimensioner og perspektiver sagen har.

Måske skulle jeg begynde med at citere bestyrelsesformand Torben von Lowzow, som den 7. maj udtalte følgende:

”Jeg vil gerne, på vegne af bestyrelsen, sige undskyld og beklage dybt, hvad de har været udsat for. Både dem, der står frem i udsendelsen, og som vi skylder en tak for deres mod, og til de andre som har haft lignende oplevelser.”

Han fortsatte: ”Vi er nødt til at gøre helt grundlæggende op med alle forhold på skolen, der kan have været med til at skabe den usunde kultur, som udsendelsen beskriver.”

Hvad er det så dokumentaren bringer frem?

Vi møder Peter, der begynder i 1. g på Herlufsholm i 2019. Han fortæller, at man fik trælår af de ældre elever. Blev smidt ud af sengen og fik tæsk. Også på ens fødselsdag. Og at han til en fest fik en knytnæve i baghovedet, fordi han dansede med den forkerte, og røg på skolens sygehus.

Vi møder Kristoffer, der bliver student fra Herlufsholm i 2021. Han fortæller om to drenge, der slår en anden dreng på sovesalen. Flere af hans kammerater fik blå mærker fra skulderen og ned. Nogle fik større blødninger end andre.

Deres udsagn bliver suppleret af andre tidligere elever i dokumentaren:

”Jeg vågner ved, at jeg bliver holdt nede. Der er nogle, der holder mig for øjnene. Og så er der nogle, der holder mine ben og holder mine arme. Så er der en, der stikker en finger op bagi… på mig... og så stopper det kort efter. Så ligger jeg stille resten af natten.”

En anden fortæller:

”Det foregår på en sovesal med 12-13-14 andre drenge til stede. Mens den yngre dreng får stukket to fingre op i sin numse, der gør han, hvad han kan for at tie stille. I langt højere grad var det normalt, end det var chokerende…”

Der er tale om førstehåndskilder, som fortæller om egne oplevelser. Men dokumentaren bygger ikke alene på mundtlige kilder. Der er også omfattende skriftlige kilder.

I november 2021 blev fire drenge sendt hjem efter nye voldelige episoder på skolen.

En gruppe drenge bandt hænder og fødder sammen på en elev. Drengene bandt plastikfilm om munden på ham. Senere var mund og hænder frie. Og drengene slæbte ham under bruseren og tændte for vandet. Det viser en video, som skolens rektor har set og beskrevet.

I en anden video ligger den samme elev i sin seng og sover. En dreng placerer sin bare ende over elevens hoved, mens andre vækker ham.

En tredje video viser, at en dreng løfter eleven op i underbukserne, mens eleven klager højlydt.

Rektor skriver, at det er ”optagelser af grænseoverskridende krænkelser af fysisk karakter.” Eleven siger fra, men dette overhøres, og ”drengene fortsætter deres fysiske krænkelser."

Rektor skriver også om én af de andre episoder, han har set, at ”drengene deltager efter sengetid i en fysisk krænkelse af en elev”. ”Eleven klager højlydt, men ingen stopper krænkelsen…”

Hændelsen blev til en sag, som TV 2 har fået aktindsigt i. Af aktindsigten kan vi se, at rektor er informeret om, at der findes cirka 20 lignende videoer, som er blevet delt mellem eleverne. Her stopper sagen dog ikke.

Forældrene til de fire bortviste elever klagede til skolen og til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. De skriver, at ritualerne er en del af hverdagslivet på Herlufsholm. At det er en eksisterende norm og kultur, som er kendt af alle, men som ingen taler højt om. At overgrebene foregår jævnligt på alle drengegårdene. Og at deres egne børn også har fået tæsk gennem deres skoletid på Herlufsholm.

En af forældrene beskriver for eksempel, at deres dreng ”adskillige gange er blevet slået hårdt med skotræ cirka 15-20 slag” og ”cirka en gang om ugen har fået tæv som en del af normen og kulturen.”

Den samme forælder skriver, at der blev ”slået med baseballbat”. At der er én, der er blevet ”tæsket flere gange, så han har været fysisk skadet og med store blå mærker på store dele af kroppen.”

En anden forælder skriver om en elev, der ”fastholder en anden drengs hoved og slår det ned i gulvet.” Og en elev, der ”tager et voldsomt kvælertag på en dreng og river ham ned på toiletgulvet, mens eleven, det går udover, hjerteskærende skriger om hjælp.”

Det er blandt andet disse beretninger, der kommer frem i ”Herlufsholms hemmeligheder”.

Rektor Mikkel Kjellberg, som nu er afskediget, oplyste umiddelbart inden dokumentaren blev offentliggjort, at: ”Gennem de seneste fem år har vi haft kendskab til i gennemsnit fire sager årligt.” Altså 20 sager. Som skolen har haft kendskab til.

Over for alt dette finder Christian Brøndum det manipulerende, at der i dokumentaren bruges ord som ”flere”, ”en række” og ”størstedelen”, når vi opsummerer, hvad de næsten 50 kilder har berettet.

Dokumentaren er fyldt med fakta.

Lasse Bjerre er redaktør på TV2.