TV 2-skandale vidner om det grænseoverskridende menneskes triumf

Reaktionerne fra denne privilegerede elite viser os, at når det grænseoverskridende menneske får magt, kan det ikke længere føle skyld

Hvis skandalen på TV 2’s nyhedsafdeling har lært os noget som helst, så er det, at vi lever i det grænseoverskridende menneskes tid. For ledere betyder det en tilbagevenden til den karismatiske leder. Han eller hun har ikke alene en formel rolle at spille, men investerer også sin personlighed og tiltrækningskraft, ja, sin krop i arbejdet.