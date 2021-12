Tysk fodboldstjerne blev vaccineskeptikernes helt. Nu vil han alligevel vaccineres

Den 26-årige tyske fodboldstjerne Joshua Kimmich har længe været et ikon for de mange tyske vaccinespektikere, da han tidligere har afvist at blive vaccineret. Nu er Kimmich kommet på andre tanker, og tyske medier kan ikke dy sig for at udvise en vis spydighed