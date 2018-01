Tysk universitet vil fjerne digt, som de studerende synes er sexistisk

Et universitet i Berlin vil overmale et digt af en prisvindende digter efter pres fra studerende. Digtet er ”sexistisk”, fordi det taler om ”alléer og blomster og kvinder og en beundrer”, lyder det. Tyske meningsdannere er forstemte: Et tåbeligt og totalitært angreb på kunsten

Studerendes klager over et digt på en facade ved et universitet i Berlin har udviklet sig til en landsdækkende debat om kunstnerisk frihed og en tysk krænkelseskultur, som ifølge kritikere er gået fuldstændig grassat.

Efter pres fra studerende har Alice Salomon Universitet i Berlin besluttet sig for at overmale et spansk digt af den boliviansk-schweiziske digter Eugen Gomringer. Digteren vandt i 2011 universitetets digterpris, og som tak tilbød han samme år at udsmykke en facade med sit digt ”Alléer” fra 1951. Oversat lyder det således: