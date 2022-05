Den tyske indenrigsminister har forsøgt at rense begrebet hjemstavn. Det er et forsøg på en statslig regulering af sproget, skriver Anna Schneider i Die Welt

Hjemstavn er intet fy-ord

Den tyske indenrigsminister Nancy Faeser (SPD) har på Twitter søgt at rense et begreb, som er belastet i Tyskland, nemlig hjem eller hjemstavn. Vi bør "omtolke det positivt", skrev Faeser, og "definere det, så det bliver åbent og mangfoldigt. Og så det udtrykker, at mennesker selv kan afgøre, hvordan de vil leve, tro og elske". Det bringer Die Welts Anna Schneider til tasterne. Faeser vil som i Orwells "1984" foretage statslig regulering af sproget: