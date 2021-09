U-bådsaftale udstiller EU’s globale marginalisering

Den franske vrede over at have mistet en u-bådshandel med Australien i milliardklassen har stjålet hele billedet. Men den såkaldte Aukus-aftale om militært samarbejde mellem USA, Storbritannien og Australien illustrerer, at en ny verdensorden tager form. Og den verden marginaliserer et Europa, der ikke kan finde ud af at optræde samlet på den globale scene.