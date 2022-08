Udviklingsdirektør: Tørklæde-forbud er udtryk for en dybt bekymrende tendens

Vejen til at ændre menneskers tanker, holdninger og adfærd går gennem oplysning og dannelse, ikke ved at fratage mennesker retten til at bære den hovedpåklædning, man ønsker.

Så er regeringens nedsatte kommission kommet frem med en anbefaling om forbud mod at bære tørklæde. Heldigvis kan min gamle farmor på 93 år, som ynder et lille tørklæde på en kold dag, i første omgang ånde lettet op.

For det første, fordi hun ikke er en skolepige, og for det andet, fordi hun ikke bærer det af religiøse grunde. Og det er især det sidste, der er det bemærkelsesværdige; Forbuds-kommissionen ved nemlig bedre end pigerne selv, ved at deres tørklæder er et udtryk for ”stærk social kontrol” og ikke egen fri vilje, eller lyst til at identificere sig med et religiøst ståsted.

Men det er svært at se kommissionens forslag som andet end et, ja, undskyld udtrykket stykke ”valgflæsk”, der er smidt på grillen. Og der er skruet bekymrende op for varmen, for vil man vinde et valg, er man jo åbenbart nødt til at være hård over for det muslimske mindretal. Men bag forslaget ligger en dybt bekymrende tendens, at vi i Danmark er begyndt på at dømme mennesker på deres holdninger, og ikke længere på deres handlinger. Det er, når man har opgivet det gode argument, at man tyr til at indføre forbud, som man så heller ikke har tænkt særligt godt igennem om, hvordan det skal håndhæves.

Vi er i disse år udfordret på den personlige frihed, trosfriheden, ja helt grundlæggende på åndsfriheden her i Grundtvigs hjemland. Man kan mene, hvad man vil, om den ene eller anden religiøse eller etniske gruppes skik, brug eller religiøse praksis, men så længe det ikke strider mod landets love og sædelighed, så må vi altså afstå fra at lovgive langt ind privatsfæren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er som om, at vi tror, at blot vi ikke bryder os om den ene eller anden gruppes adfærd, så bilder vi os ind, at vi kan lovgive imod det. Men der er en absolut forskel på ”det synes jeg ikke om” og ”det burde være forbudt". Opgiver vi det livgivende mellemrum mellem disse to udsagn, så klemmer vi åndsfriheden ud af vores samfund.

Men kan tørklæder ikke være et udtryk for social kontrol, er der ikke miljøer, hvor man ikke vil ”tage de danske værdier til sig”. Jo, så afgjort. Men vejen til at ændre menneskers tanker, holdninger og adfærd går gennem oplysning og dannelse til samfundsdeltagelse, ikke igennem at forsøge at fratage mennesker retten til at bære den hovedpåklædning, man ønsker.

Værdier eller livssyn kan man ikke pådutte andre, slet ikke indoktrinerer andre med. Nej, de vokser frem i et menneske, når man selv når til nye erkendelser. Det sker gennem åbne og ærlige samtaler, oplysning og livsfællesskab med andre. Man opgiver nok i virkeligheden kun et synspunkt eller et livssyn, hvis man gribes af noget, der er større.

Vi presses som samfund i disse år af sekularismen – som i virkeligheden er en ny isme, der vil skubbe menneskers religiøse identitet ind i privaten. På den ene side hylder vi i samfundet seksuel mangfoldighed, fx gennem den netop afviklede Pride, men på den anden side, er vi berøringsangste overfor menneskers religiøse praksis og symboler. Magen til dobbeltmoral skal man lede længe efter.

Jeg vil som kristen til en hver tid slås for kristnes ret til at bære kors, jøders til at gå med kalot og muslimers til at gå med tørklæde. Jeg vil også gerne bakke op om kvindekampen, men jeg vil ikke ind på den arena, hvor man presser sit eget verdenssyn ned over andre med en antagelse om, at alle tørklæder bæres af piger, eller kvinder, fordi de er underlagt social kontrol.

Vi har brug for at lade åndsfriheden blomstre – huske på Poul Henningsens ord: ”Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd”.

Jesper Oehlenschläger er teolog og udviklingsdirektør i Samfonden.

Følg med i tidens største værdidebatter og hverdagsdilemmaer, som samles og udsendes hver torsdag. Tilmeld dig nyhedsbrevet fra debatredaktionen her.