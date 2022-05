Udviklingsminister: Der er brug for mere hjælp til tørkekatastrofen på Afrikas Horn

Som i så mange andre kriser går tørken særlig hårdt ud over børnene. Unicef advarer om, at syv millioner børn på Afrikas Horn under fem år risikerer at blive underernærede, og at op mod 350.000 risikerer at dø inden sommer, hvis der ikke kommer hjælp udefra, skriver udviklingsminister