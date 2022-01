Udviklingsministeren: Behovet for hjælp i nærområderne er enormt

Danmark ligger i den absolutte superliga som ét af kun fire vestlige lande, der giver 0,7 procent af vores BNI i udviklingsbistand. Men behovet for hjælp er enormt. Vi bliver nødt til at hjælpe flere mennesker, end vi evner at gøre i dag

Bunker af løgskaller og fingre, der er sprukne af at pille hvidløg i tusindvis. Det er noget af det, jeg stadig tydeligt kan se for mig, når jeg tænker tilbage på det besøg, jeg havde i Jordan og Libanon i efteråret. For her mødte jeg en familie af syriske flygtninge, hvis eneste måde at tjene penge på var at pille hvidløg i store, farvede plastikskåle. Så det gjorde de hele dagen. Voksne såvel som børn.