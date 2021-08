Ugen der gik: Farvel til Christiansborg-fnidderet, fusk med EU-midler og et uperfekt menneske

Det bekendte er sjældent det erkendte. Konstateringen skyldes den tyske filosof Hegel. Han peger på, at det, man ser hele tiden, lægger man ikke rigtig mærke til. Vanen sløver opmærksomheden. Virkeligheden træder tydeligere frem, når man ser den med friske øjne. Tag for eksempel Venstre-manden Tommy Ahlers. Han kom hovedkulds ind i Folketinget for tre år siden som minister i Lars Løkke-regeringen og repræsenterede med sin baggrund som iværksætter et friskt blik på tingene. Ved valget i 2019 blev han den tredjestørste stemmesluger i Venstre. Men han brød sig i længden ikke om det, han så. Han kunne se det, som de fleste folketingsmedlemmer ikke kunne se, at man som politiker deltog i en rituel stammedans i den politiske manege. En stammedans, der det meste af tiden består i en hoppen på stedet, iblandet diverse taktiske benspænd og uendeligt meget kævl og mundhuggeri.