Ugen har budt på en tillært hjælpeløshed, en famøs varmecheck - og en rejselysten horebuk

Til næste år har Henrik Stangerups fabel ”Manden der ville være skyldig” 50-års jubilæum. Men som Liberal Alliance-politikeren Henrik Dahl gør opmærksom på i Berlingske, er udgivelsen kun blevet mere aktuel, efterhånden som årene er gået.

Romanen handler om en mand, der kræver at blive stillet til ansvar for sin forbrydelse, hvilket samfundet nægter ham, da det personlige ansvar er blevet sløjfet. Stangerup ville advare mod en udvikling, der i dag er blevet en realitet, konstaterer Dahl og fortsætter: ”Når det er blevet kontroversielt at sige, at mennesket har et personligt ansvar, er det, fordi en af præmisserne for velfærdsstaten er, at mennesket er et magtesløst offer for sit sociale miljø (…) Det gælder om at bevise, at man er magtesløs. For er man det, går velfærdsstatens pengekasse op, og man kan regne med at blive forsørget resten af sine dage”.