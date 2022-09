Ugens debat bød på digitaliseringstræthed, digitaliseringsiver og en sjælden enighed

Der er næppe tal på de gange, man har hørt, at jo mere, vi digitaliserer, jo hurtigere, nemmere og billigere bliver alting. Og noget er der jo om snakken. Tænk blot på, hvor meget nemmere e-mailen og sms'en har gjort mange ting, ligesom det ofte er nemmere at bestille billetter, tandlægetider og varer over nettet. Især hvis man kan, og hvis det virker! Det gør det som bekendt langtfra. Tænk blot på MitId – hvis du tør! Et enormt stort antal borgere har måttet have hjælp til MitId. I Jyllands-Posten stiller Alexander Sennels, i et debatindlæg – ud fra sine erfaringer i det langt mere analoge Tyskland – spørgsmålet: ”Formålet med digitaliseringen er at gøre den offentlige sektor mere effektiv, men hvis flere borgere skal have hjælp af kommunen til at betjene de offentlige digitale ydelser, har samfundet så vundet noget? Eller minder det mere om sisyfosarbejde?” I Berlingske Tidende opsummerer Sørine Gotfredsen de mere dystre perspektiver, der kan være konsekvensen af digitaliseringen: ”…politikerne synes stadig ikke at forstå, at man kan miste livsmod ved at være adskilt fra den fysiske verden og savne et levende menneske, der venligt bag skranken spørger: 'Hvad kan jeg gøre for dig?'”

Luk P3

Digitaliseringen er også begrundelsen for de fyringer og de ændringer, som DR varslede denne uge. ” Podcast kommer til at spille en særligt vigtig rolle i forhold til den digitale kulturformidling”, fortæller DR selv. Ikke alle er glade for ændringerne og flere finder, at især det mere modne publikum, der ikke er så fortroligt med at lytte gennem en app, vil blive svigtet. "DR skærer ned på unikt public service-indhold, som markedet ikke kan levere, for at melde sig ind i konkurrencen med en masse private aktører om at producere endnu mere af noget, som markedet i forvejen er i stand til," siger Mikkel Andersson, der er chefredaktør hos Kontrast. Værdsatte programmer som Deadline og Orientering målrettes også i højere grad det digitale. Lasse Jensen, selv mangeårig medarbejder i DR, siger det sådan her i denne avis: “De mest trofaste DR-seere og -lyttere er alt andet lige ældre mennesker over 50 år. De vil mærke den ændring temmelig voldsomt. Det er i virkeligheden et indgreb i manges vaner. Det er en stor forandring, men formentlig også en nødvendig forandring.”

Personligt har jeg vanskeligt ved at forstå, at man ikke skærer på P3 – eller endnu bedre: afskaffer P3. P3 ligner til forveksling en af de utallige lokalradioer, blot uden reklamer og ofte lidt mere plat. Jeg har sagt til mine fire teenagebørn, at jeg hellere vil have, at de begynder at ryge cigaretter, end at de hører P3!

En sjælden enighed

DR sendte dog stadig – på helt traditionelt flow-TV – debatten søndag aften mellem de tre statsministerkandidater. Debatten var vel rimelig forudsigelig. Jeg hæftede mig dog ved, at Ellemann-Jensen bedyrede, at man altid kan stole på, hvad han siger. Det er altid tankevækkende, når nogen ligefrem skal understrege deres troværdighed, men godt at vide.

Reaktionerne på debatten har, så vidt jeg kan se, også været ret forudsigelige – og ingen har flyttet sig fra den forhåndssympati, man mødte debatten med. Til gengæld har jeg savnet debat om en sjælden enighed, der var de tre imellem på et enkelt punkt: At der kan og skal skæres i den offentlige administration. Her kunne det have været interessant, hvis værten havde spurgt de tre, hvordan man sådan lige slanker den offentlige administration. Så herfra et lille indspark til en debat, vi vist trænger til at tage: For nylig havde vi i kirke og sognehus besøg af Arbejdstilsynet, som blandt andet tjekkede, om der nu også var en betegnelse over alle rengøringsmidler i sognehuset. Samtidig kontrollerede og noterede man, at alle rengøringsmidler var rigtigt og forsvarligt placeret. Det kunne strengt taget godt virke lidt over-administrerende. Det tror jeg også, statsministerkandidaterne vil mene. I al fald lige ind til en af konfirmanderne – og Gud forbyde det – drikker af vores toiletrens. Så vil de selvsamme politikere, som vil gøre op med den offentlige over-administration, formentlig fluks kræve flere regler på området og afsætte flere midler til Arbejdstilsynet. Heldigvis havde vores gode kirketjener helt styr på det. Men det kan jo også være, at dét kan digitaliseres. Så skal det nok gå alt sammen.

Kristian Bøcker er sognepræst.