Ugens debat: Et fromt politisk håb, forsvundne kunstpenge og en overdimensioneret fiskefilet

Tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen skriver om Pilou Asbæk nye medlemskab af Socialdemokratiet, samt kunstværkerne "Take the Money and Run" og en kommende, gigantisk fiskefillet.

Skuespilleren Pilou Asbæk meddelte i sidste uge på Twitter, at han har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Motivet er ikke at bakke partiet op i et og alt, men at præge det på de indre linjer. Han er først og fremmest ude på at ”tale deres flygtningepolitik imod indefra.” I programmet ”Besserwisserne” på TV 2 spurgte studieværten de medvirkende politiske kommentatorer, om Pilou Asbæk vil få held med sit forehavende. De mente alle som en, at projektet var dødsdømt på forhånd. Selv erkender Pilou Asbæk sine vanskeligheder. Hans tweet slutter med ordene: ”Jeg skal nok blive en total fiasko, men intet vove intet vinde.”