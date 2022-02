Ugens debat: Folkekirken i skudlinjen, kritik af terapikulturen og klar tale fra SF’s formand

Bliver man snydt for rige refleksioner i Folkekirken, har unge brug for psykologhjælp, og hvem havde ansvaret for Muhammed-krisen? Det blev diskuteret i løbet af ugen

Folkekirken er genstand for heftig debat for tiden. I Politiken leverede medlem af Liberal Alliances Ungdom, Julie Lindemann Skov, en bredside mod institutionen. ”Livets store spørgsmål parkeres i en tom og dødssyg folkekirke” lød overskriften i al sin prunkløse perfiditet.

Skov er grænseløst irritereret over, at præster læser højt fra Bibelen og mener, at man i folkekirken bliver ”snydt for de rige refleksioner om livets store spørgsmål, som interessante gudstjenester kunne indeholde.”

Det myldrer i mange retninger og ud af mange tanketangenter i Skovs kommentar. Der er således kritik af folkekirkens finansiering, men også anprisning af en frikirkelig gudstjeneste, som Skov deltog i. Her var man herligt fri for ”salmebøger eller sange fra sytten hundrede og hvidkål,” som det hedder i en forpustet triumferende passus. Til frikirkegudstjenesten optrådte til gengæld talere fra nær og fjern med allehånde spændende beretninger. Der blev danset, spillet popmusik, og der var slideshow på storskærm og efter gudstjenesten blev der serveret kaffe og kage.

Men er det nu også så sikkert, at der venter en glorværdig fremtid for folkekirken, hvis dens gudstjenester til forveksling kommer til at ligne enhver anden selskabelig sammenkomst Det er der i alt fald ikke enighed om.

I Berlingske fik Caroline Kofahl optaget et læserbrev med det modsatte synspunkt. Hun fandt, at der var for lidt religion i folkekirken og alt for megen pjank. Kofahl spurgte direkte avisens læsere: ”Kan vi da nøjes med hyggelige, ualvorlige ord udtalt af en statsansat embedsmand i byens fedeste festlokale?”

Nej, for den slags finder man jo så mange steder. Og Lofahl advarede mod et knæfald for det pjankede, da det vil fjerne folkekirkens berettigelse: ”Kan vi bruge sådan en amputeret kirke til noget, når lokummet brænder, livet gør ondt og vi har brug for noget større end et simpelt menneskes hule ord?”

Hvad var det Kumbel (der var et af Piet Heins pseudonymer) i sin tid skrev?

Vi vælger så rart demokratisk

en Gud, der er, som vi vil.

Så gør det ikke meget,

om han er den Gud, der er til.

Psykolog til unge

I Weekendavisen skriver Martin Krasnik om gratis psykologhjælp til unge i alderen 18-24 med henvisning fra egen læge. Hertil findes lange ventelister, men ”de fleste mennesker har bare ikke brug for at tale med en psykolog,” skriver Krasnik. Vist så. Livet er dramatisk og krævende, det forekommer undertiden uoverkommeligt, men det kan psykologen alligevel ikke ændre på. Det er en del af menneskelivets grundvilkår og ikke udtryk for en sygelig tilstand, der kræver behandling: ”Ofte vil det i lige så høj grad hjælpe at tale med en lærer, en præst, en ven, en træner, et familiemedlem – eller måske endda udholde ubehaget og selv lære at håndtere det.”

Unge kan lige såvel snakke med en lærer, præst, ven eller deres familie som med en psykolog, mener Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik. Foto: Stine Heilmann/APPR/Ritzau Scanpix

JP enige med SF

I Jyllands-Posten lægger SF’s formand også op til, at muslimer skal tåle ubehaget ved Muhammed-karikaturer. Længe har man også i borgerlige kredse betragtet efterprøvelsen af ytringsfrihedens muslimske grænse som en unødig og dyr provokation, der bragte Danmark i vanry. Pia Olsen Dyhr anlægger imidlertid en helt anden synsvinkel: ”Vi har efter min mening kun haft en Muhammed-krise af én eneste grund: Fordi nogle muslimer valgte volden og terroren som reaktion”.

Tegningerne i JP dokumenterede, hvad avisen havde sat sig for at efterprøve, og det har tillige og især resulteret i den øgede selvcensur, vi både lever i og lider under den dag i dag. Men det skal stoppe nu, skriver lederen af SF. Vi skal tage konfrontation med de islamiske kræfter, og Muhammed-krisen skal derfor indgå i den historiske kanon og sættes på skoleskemaet som obligatorisk: ”Vi kan nemlig ikke overlade vores børn et demokrati, hvor voldsmanden dikterer, hvad vi må ytre, tegne, vise – endsige undervise i de danske skoler. Det veto må vi ikke give voldsmanden.”

JP kvitterede på lederplads med ros til Pia Olsen Dyhr. 17 år efter Muhammedkrisen har venstrefløjslederen og den borgerlige avis samme syn på ytringsfriheden.