Ugens debat har budt på en klog kriminel og en diskussion om stjerner

Er hijabben frigørende eller kvindeundertrykkende? Kan man give samfundet skylden for unges kriminalitet? Og er det overhovedet en god idé at anmelde gudstjenester? Det er blevet debatteret i den forgangne uge

Den 22-årige Mahsa Amini døde i hænderne på det iranske sædelighedspoliti, fordi de religiøse autoriteter blev fornærmede over den måde, hun bar hovedtørklædet på. Modige iranske kvinder har i den anledning protesteret og brændt tørklæder af.

Kommissionen for den glemte kvindekamp foreslog tidligere på året at bandlyse hijabben i folkeskolen. I den anledning meddeler en flok debattører, at der stort set ikke er forskel på tørklædepåbud og tørklædeforbud, fremgår det i Berlingske. De Radikales indfødsretsordfører, Susan Kronborg, påstår ligefrem, at hijabben er ”frigørende”.

Jeg gætter på, at Viggo Hørup ville have kaldt det for vitterligt vås. Den selverklærede ”gammelfeminist” Karen West tager sig i alt fald til hovedet: ”Hijabben er et tegn på, at der ikke er ligestilling mellem mænd og kvinder, da hijabbens funktion er, at kvinder skal kunne skærme sig mod mænds seksualiserede blik. Dermed er kvinden ikke fri til at udtrykke sig, som hun vil, af hensyn til manden”.

Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, tilkendegiver på lederplads, at man skal ”være meget politisk forblændet for ikke at kunne gennemskue den åbenlyse sammenhæng mellem tørklædet og alvorlig kvindeundertrykkelse”. Og den politiske forblændelse findes i høj grad, når Dansk Kvindesamfund kan dele en opfordring fra Hizb ut-Tahrir om at demonstrere til forsvar for tørklædet på det sociale medie Twitter. Tweetet blev senere slettet og beklaget, men episoden illustrerer, hvorfor man i Frankrig bruger udtrykket ”les extrêmes se touchent”. Ja, yderlighederne berører hinanden i en besynderlig alliance mellem de i egne øjne progressive kræfter og de uomtvisteligt reaktionære. Derfor konkluderer Tom Jensen: ”At kæmpe for kvinders frihed ved at stille sig som forkæmper for nogle af de stærkeste, kvindeundertrykkende symboler i hele verden er ganske enkelt en fallit. Det viser tusinder af kvinder i Iran os netop nu.”

Syrlig selvindsigt

Den 21-årige lyriker Haidar Ansari har allerede tilbragt adskillige år i fængsel for grov kriminalitet. Men der er god refleksion og tilpas syrlig selvindsigt i det interview, han har givet til Information, hvor han konstaterer, at ”det, vi tit forsømmer, er den enkeltes persons ansvar (…). Det, jeg taler om, er valget mellem at begå kriminalitet eller ej. Jeg taler om: Vil du være bevæbnet eller ej? Min erfaring er ikke, at du får tvunget en kniv i hånden eller tvunget en plade hash i lommen. Det opsøger du selv.”

20-årige Haidar Ansari afsoner en fængselsdom og debuterer som digter på Gyldendal med Institutionaliseret. Foto: Miriam Dalsgaard/Ritzau Scanpix

Ansari afviser, at strukturerne i det danske samfund fører til kriminalitet. Tværtimod. Og Ansari mener derfor, at repræsentanter fra kulturradikale kredse og den kreative klasse fordummer debatten, når de gentager det gamle refræn om, at det er samfundets skyld: ”Hvis man på forhånd er indstillet på, at et bestemt segment vil klare sig dårligt, og hvis de også selv er overbevist om det, er der ingen grund til at forandre det.”

Ansaris venner fra det kriminelle miljø understreger, at de er blevet forbrydere af egen fri vilje, men ”det er, som om når man bevæger sig op i det ydre lag i samfundet, har man typisk en omvendt holdning”.

En pivet attitude

Der er også mange holdninger til Kristeligt Dagblads gudstjenesteanmeldelser. I Præsteforeningens medlemsblad Præsten skriver foreningens udmærkede formand Pernille Vigsø Bagge, at anmeldelserne er en ”ommer”. Hun mener, at gudstjenester helt principielt ikke bør anmeldes. Blandt andet fordi det er synd for præsten, hvis han eller hun ”skal se sig over skulderen hver søndag, for om der nu sidder en nidkær anmelder i det menighedens fællesskab, hvor menigmand og -kvinde kommer for ordet og ånden og ikke for at fange stjerner til Kristeligt Dagblad”.

Tidligere medlem af Folketinget for SF, Pernille Vigsø Bagge, er i dag sognepræst ved Løgstør Kirke. Foto: Astrid Dalum/Ritzau Scanpix

Er det ikke en lidt pivet attitude? Kampen om opmærksomhed er stor, og det værste er ikke en dårlig anmeldelse. Det er slet ikke at blive anmeldt. Og man kan altid få noget ud af en bedømmelse. Da den tyske præst Claus Harms (1778-1855) i tillid til Helligåndens inspiration sprang prædikenforberedelsen over, lød beskeden fra Helligånden: ”Du har været for doven i dag, Claus!”

Ugens debat skrives på skift af anmelder på Kristeligt Dagblad Kristian Østergaard og sognepræst Kristian Bøcker.