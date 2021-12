Ugens debat: Pape og Ellemann som populister, formands- eller fængsels- kandidater og en beretning om våde kys

Søren Pape Poulsen (K) og Jakob Ellemann-Jensen (V) jagter Mette Frederiksen (S) på et tyndt grundlag i minksagen, mens Dansk Folkeparti venter på, om Morten Messerschmidt (DF) eller Inger Støjberg (løsgænger) ender med straf eller formandsstol. Jes Dorph-Petersen får ny omtale for gamle chikanesager

Det hører til sjældenhederne, at man træffer på en intellektuel, som ikke optræder som en ideologisk lænkehund. En person, som har integritet nok til at sætte anstændighed og moral højere end partifarven. I det stykke har venstre- og højrefløjen i dansk politik ikke meget at lade hinanden høre. Så meget mere velgørende er det at opleve en borgerlig debattør, der vender sig mod sine egne i forsøget på at feje for egen dør.