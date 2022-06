Ugens debatter: Forældre og pædagoger bør støtte sig til deres egen dømmekraft

Det er en fejl at søge videnskabelig evidens over det gådefulde liv, vi mennesker lever med os selv og hinanden. Man er på jagt efter den rette opskrift – en ubestikkelig manual til at skabe livslykken for sit barn

”Folkemødet kommer tilbage i sine fulde form i 2022.” Sådan annonceres begivenheden på Folkemødets hjemmeside. Man forventer et deltagerantal på cirka 60.000 personer, modsat sidste år, hvor coronarestriktioner indskrænkede deltagerantallet til 8000. Hvor meget der er tale om et folkeligt møde i ordets egentlige forstand, har været diskuteret i flere år. Man har talt om ”Djøfstortion” og ”lobbyisternes Roskildefestival” og man har kritiseret bornholmerne for at presse citronen til det yderste, hvad angår priserne for ophold. Alligevel er der grund til at ønske foretagendet god vind.

På mødet kan man ifølge Information høre om, hvorfor Lars Løkke Rasmussen (M) gik ind i politik. Det samme gælder Karen Ellemann (V) og Ida Auken (S).

Og Mogens Jensen (S), Rosa Lund (EL) og Mette Abildgaard (K) vil berette om, hvordan ”de bedst får input og inspiration fra borgere og ’virkeligheden.’” Det sidste lyder forjættende. Inspiration fra virkeligheden? Folkemødet udspiller sig i mellemrummet mellem politik og gøgl. Vi oplever politikerne i naturlig størrelse med narrebjælder på. Samtidig vidner Folkemødet om de fredelige tilstande i et samfund, hvor der er afstandsløs kontakt mellem borgere og politikere. Vi vil fred her til land

Folkemødet vidner om de fredelige tilstande i samfundet. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix.

Forældres dømmekraft

I fredags bragte Kristeligt Dagblad en forsideartikel med titlen ”50 år med daginstitutioner: Konsekvenserne for børnene er stadig uvisse” (kunne læses på k.dk under titlen "Danske børn sendes tidligt i daginstitution. Men vi ved meget lidt om konsekvenserne"). Artiklen skildrer vanskeligheden ved at vurdere spædbarnets trivsel i vuggestuer i forhold til pasning i hjemmet. Hvilken opvækst tjener barnets tarv bedst? Her byder allehånde psykologiske og pædagogiske ideologier sig til. Den elementære kendsgerning er, at spørgsmålet ikke kan besvares objektivt. Der foreligger ikke entydig forskning på området. Og hvis der gjorde, ville det være højst usikkert, hvordan en sådan forskning skulle finde sted. Skulle man som et langstrakt forsøg oprette to grupper af børn med hver sin opvækst, for så bagefter at sammenligne dem?

Nej, vel. Det giver ingen som helst mening – ikke engang i Xi Jinpings Kina. Først og fremmest, fordi mennesker er individer. De er hver især ifølge Søren Kierkegaard ”Hiin Enkelte”. Det gælder det enkelte barn, men også forældrene og selvfølgelig også de ansatte pædagoger i daginstitutionerne. Alle er de hver for sig enestående. Uanset hvad, er det enkelte menneske involveret i en hyperkompleks kollektiv skæbnesammenhæng.

Hele problemstillingen bunder i den fejl, at man søger videnskabelig evidens over det gådefulde liv, vi mennesker lever med os selv og hinanden. Man er på jagt efter den rette opskrift – en ubestikkelig manual til at skabe livslykken for sit barn. I stedet for burde hver enkelt far eller mor eller pædagog støtte sig til sin egen tænkning og dømmekraft. Her i livet må man ifølge filosoffen Hannah Arendt alliere sig med sin gode vilje, gøre sit bedste og stole på, at man kan tænke – uden gelænder. Og så kan man trøste sig med, at det aldrig er for sent at få sig en lykkelig barndom. Spørg bare H.C. Andersen.

Rådden kultur i Herlufsholms ledelse

Den rådne kultur på Herlufsholm er ikke noget afsluttet kapitel. Går man i dybden med problemet, ender man paradoksalt nok i toppen. Berlingske afslører, at bestyrelsen for Herlufsholm er ude af stand til at gennemtvinge forandringer i ledelsen af skolen. Den er nemlig ikke en del af løsningen, men en del af problemet.

Flemming Zachariasen var rektor på skolen i tidsrummet 2016-2019. Hans erfaring var, at bestyrelsen aktivt modarbejdede skoleledelsens forsøg på at forbedre kulturen på skolen. Særlig kompromitterende var bestyrelsesformanden Torben von Lowzows rolle i sagen. Han fik indført den klausul i rektors ansættelseskontrakt, at alle bortvisninger skulle forhandles med bestyrelsesformanden. Flere gange er rektors afgørelser desavoueret. Flemming Zachariasen peger på ”et stort overlap mellem skolens forældrekreds og bestyrelsens private og faglige netværk”.

Herlufsholm skaber atter debat, skriver Jørgen Carlsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Noget kunne tyde på, at Herlufsholm har sin egen cosa nostra. Nogle eksempler: Da rektor bortviste en elev, blev han af forældrene truet med et retsligt efterspil med påstand om ærekrænkelse. Da rektor havde irettesat en elev, klagede elevens mor til bestyrelsesformanden, som krævede en undskyldning fra rektor. Det nægtede rektor. Til gengæld blev han fyret nogle måneder senere.

Spørgsmålet er, om bestyrelsen og i ganske særlig grad formanden Von Lowzow har den fornødne karakterstyrke og autoritet til at fastholde sin habilitet over for en arrogant og indflydelsesrig forældrekreds, der kerer sig om deres uvorne unger, som var de uskyldige lam. Intet tyder i den retning. Skal problemet finde en løsning, kræves der mere end en almindelig trappevask. Og enhver grundig trappevask begynder som bekendt fra oven.

Ugens debat skrives på skift af tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen og sognepræst og anmelder på Kristeligt Dagblad Kristian Østergaard.