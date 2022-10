Ugens debatter har handlet om ordentlighed - og uordentlighed

Og så skriver han: ” (…) som et anker mellem yderpunkterne kan man igen og igen minde sig selv om, at man ikke har mistet sit hus eller sin familie eller er drevet på flugt af en modbydelig krigsmagt eller af skræmmende klimaforandringer. Og man kan minde sig selv om, at et samfund der kan stille en dejlig lejlighed og et beredvilligt personale til rådighed, det er en næsten mirakuløs gave, resultatet af generationers slid for at fjerne slum, overfyldte latriner, nedslidende arbejdsforhold, analfabetisme, ensomme gamlinge i fugtige stuer og sygdomme behandlet med åreladning.”

Tankevækkende op til en valgkamp, der forhåbentligt kommer til at handle om de rammer og livsbetingelser, vi vil arbejde henimod – også for den, der ikke længere selv kan tage hånd om sit liv.