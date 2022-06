Ukraine-krig stiller atomvåben ved en skillevej

De bliver ikke brugt, men selvom de er passive, er deres indflydelse kolossal. Siden verden for første gang stiftede bekendtskab med atomvåben ved afslutningen på Anden Verdenskrig, har ingen været i tvivl om deres voldsomme destruktionskraft. En kraft så voldsom, at alene truslen om deres brug virker afskrækkende.

Endda så afskrækkende, at flere iagttagere har reflekteret over, at verdens ledere endda er passive med overhovedet at true med at bruge dem. Mod slutningen af 1990'erne skrev den britiske politolog Nina Tannenwald om et atom-tabu blandt verdens ledere, kommentatorer og generaler. For når atomvåben ikke var taget i anvendelse siden 1945, skyldtes det ikke blot afskrækkelse. Det skyldtes en fundamental følelse af, at det vil være indlysende forkert at bruge våben, der kunne føre til så talrige dødsfald. Det var barbarrens våben, hvorimod en gentleman-nation afstod fra så meget som at true med at bruge dem, selvom man var i besiddelse af dem, skrev The Economist tidligere på måneden.