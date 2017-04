Ukritisk hyldest af Valdemar den Store 

Selvfølgelig må historikere som privatpersoner have lov at beundre stærke mænd i fortid og nutid. Men en licensfinansieret public service-kanal som DR bør ærligt og redeligt fortælle Danmarks historie

Som rigtigt påpeget af avisens anmelder den 24. april er middelalderafsnittet af DR’s aktuelle ”Historien om Danmark” højst problematisk. Det er en kulørt historie og dertil en hyldest af ”den stærke mand”, Valdemar den Store, som hævdes at bringe orden i Danmarks rige. Det er dog tvivlsomt, for det var samme Valdemar, der afskaffede det hidtil regelrette demokrati i landet og indførte et brutalt kongevælde. Hans stærke vilje resulterede i kaotiske tilstande og regulære magtkampe resten af middelalderen. ”Der ere så mange i Dannemark, som alle vil herrer være”, hed det i folkeviser.

Lad os minde om den ufortalte historie, hvor Niels så sent som i 1104 på det nationale parlament i Isøre var valgt som konge af folket. Da man efter hans død tredive år senere skulle vælge ny konge, var tiderne sådan ”at det ikke kunne ske på den ordentlige måde”, og hele balladen endte med landet ulovligt blev splittet i tre kongedømmer og med blodgildet i Roskilde, hvor Valdemar blev endelig sejrherre. Herefter tilsidesatte denne i serien beundrede stærke mand bevidst Isøre-tingets myndighed, efter at tinget havde afvist hans ønske om krigstogt mod venderne, hvorpå han selv udrustede en ulovlig hærstyrke mod de nordtyske fribyttere – og derpå tilsidesatte han tingets ret til at vælge rigets konger ved ulovligt at lade sin syvårige søn hylde som sin efterfølger af sammenkaldte folk i Ringsted.



En så alvorlig ophævelse af rigets lov og orden affødte naturligvis voldsomme protester. Store bondeoprør i blandt andet Skåne og Halland blev slået brutalt og blodigt ned og resulterede i, at bønderne som helhed mistede indflydelse på landets styrelse og i stedet blev pålagt voldsomme skatter til kongen og kirkemagten. I stedet overtog landets nye herrrer magten. Århundreder gamle tingtraditioner med demokratisk retsopfattelse og æresbegreber fra vikingetiden ophørte og gik i historikernes store glemmebog.



Selvfølgelig må historikere som privatpersoner have lov at beundre stærke mænd i fortid og nutid. Men en licensfinansieret public service-kanal som DR bør ærligt og redeligt fortælle Danmarks historie.