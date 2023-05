Ung borgerlig: Lad os behandle alle som ukrainere

Populisterne er så småt ved at slibe sablerne igen, efter at endnu en flygtningestrøm har sat kurs mod Europa og allerede nu lægger pres på de italienske kyster. Ja, presset har endda vokset sig så stort, at selv den italienske premierminister med de fascistiske rødder, Giorgia Meloni, har trukket i land på hardliner-kursen og forladt idéen om det totale asylstop.

For i stedet for at fortsætte den hidtidige kurs med hadbudskaber og en utopi om at kunne holde alle problemerne ude har Meloni nu indset, hvad vi langt hen ad vejen stadig mangler at indse herhjemme. Nemlig at dette blot er mennesker, der søger en sikker tilværelse.

De er ikke et problem, men fortællingen om dette bliver desværre ofte en selvopfyldende profeti.

For foruden at det er det moralsk rigtige at hjælpe mennesker i nød, så er det også en fremragende mulighed for Danmark og de andre europæiske lande til at byde nye kulturer velkommen og samtidig forøge vores velstand.

Det er lidt af et paradoks, hvordan vi var klar til at smide alt, hvad vi havde i hænderne, for at hjælpe ukrainerne og byde dem velkommen til vores land, men når det selvsamme kaos raser i Afghanistan, Syrien og Tunesien møder vi mennesker med strammerdiskursen, tvangsinddragelse af smykker og evigheder på asylcentrene. Mennesker i præcis samme situation, men med vidt forskellige velkomster.

Og det er åbenlyst, hvad der virker bedst. Ikke blot er det menneskeligt klart bedst at blive mødt med åbne arme og ambitioner, som ukrainerne blev, men økonomisk har de også klaret sig meget bedre, og mange flere er i beskæftigelse. Og det giver god mening. For det er bare lettere at integrere sig, hvis man bliver mødt uden stigma og med mulighed for at få et job fra dag ét, fremfor at blive mødt med mistænksomme blikke og en plads på et asylcenter.

Så lad os da gøre ukrainernes særlov til almen praksis. Det virkede jo.

For det er ikke blot moralsk tvivlsomt, at man forskelsbehandler mennesker baseret på, hvor deres forældre tilfældigvis voksede op – det er også økonomisk idioti at udelukke en hel samfundsgruppe fra det arbejdsmarked, der har skreget på arbejdskraft i så lang tid, at man snart skulle tro, at lungerne var tomme.

For når man hører populisterne postulere, at den ikke-vestlige kultur er samfundsnedbrydende, og at flygtninge fra disse lande aldrig vil tage et arbejde, så er det løgn.

Tunesien, hvorfra den største flygtningestrøm for tiden kommer, har scoret højere på Democracy Index end Ukraine de seneste otte år og er dermed altså mindst lige så veludviklet et land med lige så stort integrationspotentiale som Ukraine.

Den russisk-amerikanske filosof Ayn Rand skrev engang, at ’’under huden er vi alle brødre, og jeg er villig til at flå hele menneskeheden for at bevise det’’. Forhåbentlig bliver der ikke behov for at flå nogen, men lad os nu begynde at behandle mennesker ens. For vi er alle sammen mennesker. Resultaterne skal nok blive gode. Både menneskeligt og økonomisk.

Simon Andersen er skatte- og finansordfører i Venstres Ungdom.