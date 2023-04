Ung kvinde med tvangstanker: Som 10-årig fik jeg tanker om, at min familie fortjente at dø

Da jeg var 10 år, begyndte jeg at få tanker om, at min familie fortjente at dø. Det lyder måske voldsomt, og det var det også for mig. Jeg skammede mig over, at jeg kunne tænke sådan om dem, jeg holder af. Jeg fortalte ikke nogen om mine tanker, for jeg var bange for deres reaktion, og for at jeg ville blive anmeldt til politiet.

Jeg fik det værre og værre, men der skulle gå 11 år, før jeg endelig som voksen opsøgte en psykolog i 2021. Psykologen fortalte mig, at jeg har ocd, som står for obsessive-compulsive disorder. Det blev et vendepunkt for mig.

Det har tit ærgret mig, at jeg ikke gik til en professionel noget før, men jeg anede ikke, at der kunne være tale om ocd. Ligesom mange andre forbandt jeg ocd med personer, der vasker hænder eller udfører lignende tvangshandlinger for at undgå, at der vil ske noget slemt. Og det kunne jeg ikke genkende mig selv i. Generelt bliver ocd forklaret med alt for få nuancer i den offentlige samtale. Det er det første ud af tre væsentlige problemer, som jeg mener, vi skal gøre noget ved.

Det andet problem er, at den almindelige dansker ved alt for lidt om lidelsen og om, hvordan den kommer til udtryk hos den enkelte. Det tredje problem er, at ocd bliver bagatelliseret i daglig tale. Alle tre ting bidrager til yderligere stigmatisering af lidelsen, og det resulterer i, at færre, der oplever ocd-symptomer, får den hjælp, de har brug for.

Artiklen fortsætter under annoncen

Faktisk viser en undersøgelse, at der i gennemsnit går 17 år, fra den ocd-ramte oplever symptomer første gang, til at vedkommende søger hjælp. Det er alt for lang tid.

Da jeg selv begyndte hos en psykolog, fandt jeg ud af, at den form for ocd, jeg har, er mere udbredt, end jeg troede. Jeg er sikker på, at flere ville søge hjælp, hvis det var lettere at genkende sig selv i symptomerne på sygdommen. Det kræver, at vi også taler om de tabuiserede tvangstanker – så vi alle får større viden om lidelsen.

Ocd er en psykisk lidelse, som lidt over to procent af befolkningen ifølge Psykiatrifonden oplever at have på et tidspunkt i livet. Det svarer til cirka 100.000 danskere. Lidelsen kommer til udtryk ved tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangstankerne opleves som meget ubehagelige og vil ofte føre til tvangshandlinger for at fjerne den angst, der er opstået i forbindelse med tankerne.

Man kan have aggressive tvangstanker, hvor man er bange for at skade andre. Man kan have seksuelle tvangstanker, hvor man har påtrængende tanker med seksuelt indhold, der fylder en med ubehag og er lyst-modstridende. Man kan have somatiske tvangstanker, hvor man gentagne gange tjekker sin krop og for eksempel går til læge i overdreven grad. Det er blot nogle af ocd’ens subtyper af tvangstanker, der findes mange.

Jeg hører overraskende tit kommentarer som “ej, det trigger min ocd!”, hvis et billede hænger skævt, eller det roder på ens værelse. Jeg er sikker på, at det kommer fra et godt sted, men det er problematisk, når lidelsen bliver hevet ind i en kontekst, hvor begrebet bliver brugt i sjov.

Nogle vil måske mene, at kommentarer som ovenstående er relativt harmløse. Men problemet er, at de er med til at negligere ocd som psykisk lidelse. Man kommer til at gøre det til noget, alle kan have, eller til et personlighedstræk, der blot er mere tydeligt hos nogle end andre. Samtidig holder det også fast i den unuancerede fremstilling af ocd som noget, der udelukkende er baseret på ubehag ved asymmetri eller uorden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg mener, at måden, vi taler om ocd på, har betydning for, hvordan vi opfatter sygdommen. Vores sprog skaber virkeligheden, og jeg tror ikke, det er muligt at lave bagatelliserende kommentarer om ocd og samtidigt tage lidelsen alvorligt.

I december afsluttede jeg et højskoleophold. Der valgte jeg at holde foredrag for de andre elever om min ocd. Jeg var virkelig nervøs og meget i tvivl om, om jeg skulle gøre det, for hvad ville de andre mon tænke om mig bagefter? Men jeg gjorde det, og det var en kæmpe lettelse bagefter at opleve, hvordan mine venner pludselig havde fået en forståelse for ocd, som de ikke havde haft før, og ikke mindst at de blev bevidste om, hvordan de selv brugte ocd i deres eget hverdagssprog.

Desuden blev jeg overrasket over, hvor mange der selv havde oplevet tvangstanker eller -handlinger, som kunne genkende sig selv i min beskrivelse, og som fik et sprog for det. Mit foredrag bekræftede mig i, at det er vigtigt, at vi skaber rum, hvor vi taler åbent og ærligt om ocd, såvel som om andre sindslidelser.

Det er ved at tale med hinanden, at vi oplyser hinanden. Det er første skridt på vejen mod at løse de tre ovenstående problemer.

Så lad os blive bedre til at tale om tabuiserede lidelser som ocd. Det er på tide, at både medier og danskerne generelt tager sygdommen alvorligt, og at vi alle gør os umage, når vi taler om den. Lad os begynde nu, det skylder vi alle, der har ocd inde på livet.

Kathrine V. Kokholm har sabbatår og arbejder på en café.