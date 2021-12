Ungdomsorganisationer: Det er muligt at få unge til at drikke mindre

Det bliver ofte sagt, at der er behov for lovgivning for at sætte prop i unges til tider store alkoholindtag. Argumentet er, at en række andre europæiske lande lovgiver på dette område, og at deres unge drikker mindre end danske unge.

Men strammere rammer er i vores øjne slet ikke den rigtige vej til en ændret alkoholkultur. Vi mener, at vi skal den usunde alkoholkultur til livs. Og vi mener ikke, at et forbud vil virke. Vi skal i stedet skabe en kultur, der sikrer unge et fornuftigt forhold til alkohol.

Det vil ikke løse problemet at hæve aldersgrænsen for salg af alkohol. Det vil bare få de ældre til at købe til de yngre eller gøre, at de, der er yngre end aldersgrænsen, køber de steder, hvor de ved, at der ikke bliver tjekket id.

Det er vores holdning i Ansvarlig Ungdom, at vi skal skabe de bedste rammer for et sundt, fornuftigt og sikkert møde med alkohol. Og at vi bør udvikle disse rammer i fællesskab og gennem dialog, sådan som vi har lange og gode demokratiske traditioner for.

Vi har sammen med vores medlemmer og andre unge landet over diskuteret, hvordan vi skaber en sådan kulturændring. Det har givet en række konkrete forslag til, hvordan vi sammen kan skabe den forandring.

Det er et gennemgående træk i vores forslag, at en ny alkoholkultur skal udvikles i et tæt samarbejde mellem voksne og de unge, og at de voksne bør gå forrest. Det har vi blandt andet set på Silkeborg Gymnasium, der har en klar alkoholpolitik, der mindsker indtaget af alkohol til skolens fester og understøtter et attraktivt skolemiljø uden alkohol.

Alkoholpolitikken sender et klart signal om holdningen til en sund kultur, aktive foreninger og servering af bade alkohol og ikke-alkohol til fester. Eleverne på Silkeborg Gymnasium har altså muligheder for at deltage i forskellige typer af arrangementer med og uden alkohol.

Til festerne med alkohol er der forskellige tiltag, der letter presset på dét at drikke alkohol. Det er for eksempel en model for at begynde festerne tidligt, der begrænser det attraktive i at holde opvarmningsfester derhjemme før festen, salg af alkoholfri drikkevarer (ligesom de øl, man kan købe, maksimalt holder en alkoholprocent på fem procent) og altid en eller flere sociale aktiviteter, der ikke knytter sig til alkohol.

Det er også tydeligt, at gymnasiets alkoholpolitik lægger vægt på skolens og lærernes roller og ansvar. Det handler blandt andet om synlige voksne, der både holder øje og er klar til at hjælpe før, under og efter festen. Elevfora, der har tydelig indflydelse på planlægning og afvikling af fester og arrangementer og et tæt samarbejde med forældrene om deres ansvar.

Regeringen har varslet en forebyggelsesplan, der skal reducere unges indtag af alkohol. Vi vil super gerne være med til at udvikle rammerne for en fremtidig sund og fornuftig alkoholkultur, der tilbyder et inkluderende fællesskab for unge, hvor alkohol ikke er i fokus. På uddannelsesinstitutioner, i nattelivet, og hvor vi unge ellers færdes.

Vi håber derfor, at regeringen og Folketinget vil være inspireret af både vores forslag og de succesrige erfaringer fra de uddannelsesinstitutioner, der har sat tydelige pejlemærker for de unge.

Vi vil det samme – og vi kan rigtig meget sammen.

Julie Kiellberg er konsulent for Ansvarlig Ungdom, en sammenslutning af 18 ungdomspartier og -organisationer.