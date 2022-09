Ungdomspolitiker: Debatten om juridisk kønsskifte er usaglig. Her er nogle tal, du skal kende

Ofte er debatten om juridisk kønsskifte fokuseret på fortrydelsesraten. Dette er på trods af, at fortrydelsesraten i de første fem år, det var muligt at skifte køn juridisk, kun var på 1,36 procent ifølge social- og indenrigsministeriet. At bygge en holdning og en national politik på, at 1,36 procent fortryder et juridisk kønsskifte, er for useriøst og tillige skadeligt for de 98,64 procent, der inderligt ønsker at forbedre deres livssituation.

Argumenterne mod juridisk kønsskifte tager ofte udgangspunkt i, at børn slet ikke tænker på kønsidentitet, og at det er voksne, der pådutter dem disse tanker. Dette er faktuelt forkert og er snarere et svigt fra de voksnes side, idet de ikke anerkender barnets virkelighed. Forskning viser, at en del transkønnede personer gør sig tanker om deres kønsidentitet i en tidlig alder. En undersøgelse lavet af Als Researchs i 2020 pegede på, at 71 procent af de voksne transkønnede udtrykte, at de havde gjort sig tanker om deres kønsidentitet, inden de fyldte 15 år, og 27 procent allerede inden de fyldte otte.